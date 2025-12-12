Kijów z propozycją do planu pokojowego. Donbas "wolną strefą gospodarczą"

Żołnierze sił ukraińskich na pozycjach w obwodzie donieckim Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W czwartek Kijów poinformował o przedstawieniu Stanom Zjednoczonym zaktualizowanej wersji planu pokojowego. Zawiera ona 20 punktów

Wołodymyr Zełenski mówił, że zawiera on "kompromis", który dotyczy Donbasu.

Kolejne rozmowy przywódców europejskich ze stroną ukraińską na temat planu pokojowego mają odbyć się w sobotę.

Według Politico, zawarty w ukraińskiej wersji planu pokojowego pomysł władz w Kijowie, by w Donbasie powstała "wolna strefa ekonomiczna", jest próbą nakłonienia prezydenta Donalda Trumpa do zaakceptowania tej decyzji. W strefie mogłyby działać amerykańskie firmy - napisał w czwartek portal, powołując się na źródła.

Rozmówcy Politico wyrazili jednocześnie obawy, że propozycja w sprawie utworzenia zdemilitaryzowanej "wolnej strefy ekonomicznej" nie zostanie zaakceptowana przez stronę rosyjską.

Żądania Władimira Putina bowiem się nie zmieniły. Przywódca Rosji domaga się, aby siły ukraińskie wycofały się z pozostałej części obwodu donieckiego. Gdyby tak się stało, pod kontrolą sił rosyjskich byłyby dwa całe obwody w Donbasie - ługański i doniecki.

W swoich wcześniejszych wypowiedział Putin przekonywał też, że Donbas "historycznie należy do Rosji".

Propozycje Kijowa

W środę ukraiński portal ZN (skrót od nazwy ukazującego się wcześniej tygodnika "Zierkało Niedieli" - red.) napisał, że w nowej wersji planu pokojowego, zaproponowanego przez władze w Kijowie, nie ma zapisu o uznaniu strefy zdemilitaryzowanej w Donbasie za terytorium rosyjskie. Tak miało być w pierwotnym, 28-punktowym dokumencie, sporządzonym przez administrację w Waszyngtonie.

Zełenski powiedział w czwartek dziennikarzom, że zakaz przebywania tam wojsk zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich stanowi "kompromis" w stosunku do pierwotnego 28-punktowego planu.

Zgodnie z nowymi zapisami, Ukraina ma mieć możliwość utrzymywania w czasie pokoju armii liczącej 800 tysięcy żołnierzy (w poprzedniej wersji ten limit wynosił 600 tysięcy wojskowych).

Gwarancje bezpieczeństwa miałyby być oparte na zasadach "zbliżonych do artykułu 5. NATO", a udzielić ich miałyby takie strony jak USA, NATO i Europa.

Co sądzi o tym Trump?

W sobotę nowa wersja planu pokojowego, zaproponowanego przez władze w Kijowie, ma być omawiana przez stronę ukraińską z udziałem przywódców Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Donald Trump oznajmił w czwartek, że "nie wie, czy Amerykanie wezmą udział" w tym spotkaniu. - Powiedzieliśmy, że będziemy uczestniczyć w spotkaniu, jeśli uznamy, że są szanse - stwierdził.

W tym samym dniu rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że prezydent "jest świadomy" 20-punktowego planu, jakie przekazała Ukraina. Oznajmiła przy tym, że Trump "jest sfrustrowany Rosją i Ukrainą". Dodała, że Waszyngton wyśle na rozmowy w weekend w Europie swojego przedstawiciela, jeśli uzna, że spotkanie może być produktywne.

