Rosjanie liczą straty po ukraińskim ataku

1081 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Rosjanie ostrzelali cztery miejscowości w obwodzie sumskim. Ukraińcy zaatakowali z kolei rosyjski Rostów nad Donem. Śledczy sprawdzają uszkodzone budynki mieszkalne. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Rosyjscy śledczy badają budynki mieszkalne uszkodzone podczas ukraińskiego ataku dronów w Rostowie nad Donem, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę. Według rosyjskich władz ukraiński atak miał uszkodzić uszkodził 14 budynków mieszkalnych.

> Rosja nadal rozszerza swoje zdolności wojskowe, co może wskazywać na to, że Kreml nie jest zainteresowany negocjacjami ani trwałym pokojem z Ukrainą. Kreml kontynuuje działania mające na celu zachęcenie obywateli Rosji do służby wojskowej - zaznacza ISW.