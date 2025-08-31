Logo strona główna
Świat

To on stanie na czele misji pokojowej w Ukrainie?

Alexus Grynkewich
Generał Alexus Grynkewich w trakcie wysłuchania w Senacie: myślę, że Ukraina może wygrać z Rosją
Źródło: Reuters
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1284 dni temu. Brytyjska gazeta "Telegraph" ujawnia, kto może stanąć na czele misji pokojowej w Ukrainie. Trwają też poszukiwania sprawcy zabójstwa byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Parubija. Oto najważniejsze informacje wokół wojny z minionej doby.

> We Lwowie zastrzelono byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Parubija. Trwa poszukiwanie sprawcy. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że strzały oddał mężczyzny, który wyglądał jak kurier. 

Zbrodnia we Lwowie. Media: trafiono na ślad zabójcy
Dowiedz się więcej:

Zbrodnia we Lwowie. Media: trafiono na ślad zabójcy

> Amerykański generał Alexus Grynkewich, dowódca sił NATO w Europie, może stanąć na czele misji pokojowej w Ukrainie - podał w sobotę dziennik "Telegraph". W ostatnim czasie o wojskowym było głośno, gdy powiedział, że USA i Unia Europejska mają półtora roku na przygotowanie się do potencjalnego globalnego konfliktu zbrojnego z Chinami i Rosją. Brytyjska gazeta przypomniała, że Biały Dom już zatwierdził udział generała w ostatnim etapie prac planistycznych misji, co strona europejska uznała za przejaw poparcia dla gwarancji bezpieczeństwa udzielonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

2027 "rokiem kryzysowym"? Doradca szefa MON: traktujemy te słowa bardzo poważnie
Dowiedz się więcej:

2027 "rokiem kryzysowym"? Doradca szefa MON: traktujemy te słowa bardzo poważnie

> Utworzenie 40-kilometrowej strefy buforowej wzdłuż linii frontu w Ukrainie jest jednym z kilku rozważanych scenariuszy zawieszenia broni - poinformował portal Politico. Rozmówcy portalu (europejscy dyplomaci) nie są zgodni, co do tego, jak głęboka może być rzeczywista strefa buforowa i nie jest jasne, czy Kijów zaakceptuje plan, ponieważ prawdopodobnie wiązałoby się to z ustępstwami terytorialnymi.

40-kilometrowa strefa. Pomysł na zawieszenie broni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

40-kilometrowa strefa. Pomysł na zawieszenie broni

> W tym tygodniu Rosja przeprowadziła dwa masowe ataki. Absolutnie bezczelne działania, poprzez które Rosja demonstruje, że bez presji ze strony świata, nie będzie końca wojny - przekazał Zełenski w trakcie codziennego podsumowania dnia w mediach społecznościowych. Jak dodał, "oczekuje, że potrzeba zawieszenia broni zostanie poruszona w trakcie rozmów światowych przywódców w Chinach w ramach szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW).

Putin rozpoczął swoją "bezprecedensową" wizytę
Dowiedz się więcej:

Putin rozpoczął swoją "bezprecedensową" wizytę

> Siły obronne Ukrainy wyzwoliły wieś Myrne niedaleko Kupjańska w obwodzie charkowskim - poinformował portal "Ukraińska Prawda". Informację potwierdził rzecznik prasowy obwodu Wiktor Tregubow.

Autorka/Autor: os/kab

Źródło: PAP, Ukraińska Prawda, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: US Air Force

UkrainaWojna w UkrainieRosjaWładimir PutinWołodymyr ZełenskiUSANATO
