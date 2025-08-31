To on stanie na czele misji pokojowej w Ukrainie?

Generał Alexus Grynkewich w trakcie wysłuchania w Senacie: myślę, że Ukraina może wygrać z Rosją Źródło: Reuters

> We Lwowie zastrzelono byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Parubija. Trwa poszukiwanie sprawcy. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że strzały oddał mężczyzny, który wyglądał jak kurier.

> Amerykański generał Alexus Grynkewich, dowódca sił NATO w Europie, może stanąć na czele misji pokojowej w Ukrainie - podał w sobotę dziennik "Telegraph". W ostatnim czasie o wojskowym było głośno, gdy powiedział, że USA i Unia Europejska mają półtora roku na przygotowanie się do potencjalnego globalnego konfliktu zbrojnego z Chinami i Rosją. Brytyjska gazeta przypomniała, że Biały Dom już zatwierdził udział generała w ostatnim etapie prac planistycznych misji, co strona europejska uznała za przejaw poparcia dla gwarancji bezpieczeństwa udzielonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

> Utworzenie 40-kilometrowej strefy buforowej wzdłuż linii frontu w Ukrainie jest jednym z kilku rozważanych scenariuszy zawieszenia broni - poinformował portal Politico. Rozmówcy portalu (europejscy dyplomaci) nie są zgodni, co do tego, jak głęboka może być rzeczywista strefa buforowa i nie jest jasne, czy Kijów zaakceptuje plan, ponieważ prawdopodobnie wiązałoby się to z ustępstwami terytorialnymi.

> W tym tygodniu Rosja przeprowadziła dwa masowe ataki. Absolutnie bezczelne działania, poprzez które Rosja demonstruje, że bez presji ze strony świata, nie będzie końca wojny - przekazał Zełenski w trakcie codziennego podsumowania dnia w mediach społecznościowych. Jak dodał, "oczekuje, że potrzeba zawieszenia broni zostanie poruszona w trakcie rozmów światowych przywódców w Chinach w ramach szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW).

> Siły obronne Ukrainy wyzwoliły wieś Myrne niedaleko Kupjańska w obwodzie charkowskim - poinformował portal "Ukraińska Prawda". Informację potwierdził rzecznik prasowy obwodu Wiktor Tregubow.

