Chore na raka ukraińskie dzieci przybyły z Polski do Wielkiej Brytanii. Premier Boris Johnson dziękuje "polskim przyjaciołom"

Dziesiątki dzieci wymagających pilnej terapii onkologicznej, ewakuowanych z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, trafia na leczenie w polskich szpitalach. Część transportowana jest dalej, do innych europejskich krajów. 21 takich dzieci, wraz z opiekunami, przybyło w niedzielę z Polski do Wielkiej Brytanii. "Jestem ogromnie wdzięczny pracownikom ochrony zdrowia, partnerom i polskim przyjaciołom za wsparcie" - napisał w mediach społecznościowych brytyjski premier Boris Johnson.

Polska przyjmuje wiele wymagających leczenia onkologicznego dzieci z Ukrainy. W sobotę grupa prawie 60 dzieci ze szpitala we Lwowie przybyła do Kielc, ale to niejedyny taki transport. Pacjentów przyjmują od kilkunastu dni placówki szpitalne w całym kraju. Ołena Zełenska, żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, dziękowała polskiemu lekarzowi oraz parze prezydenckiej za pomoc dzieciom chorym onkologicznie, które musiały uciekać przed rosyjską inwazją.