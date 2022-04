Analiza OSW: Rosjanie wycofali się z obwodu kijowskiego, dążą do wywołania kryzysu paliwowego

Zaatakowana rafineria, celem Rosjan kryzys paliwowy

Jak dodają, zaatakowana rafineria w Krzemieńczuku była jedyną działającą na Ukrainie, a jej produkcja odpowiadała za około 20 procent konsumpcji paliw w kraju. Jeśli wziąć pod uwagę, że przed wojną około dwóch trzecich paliw było importowanych z Białorusi i Rosji, a droga morska jest zablokowana, to obecnie jedyną opcją pozostają dostawy z Zachodu, które są trudne z powodów logistycznych. Wstrzymanie pracy rafinerii może doprowadzić do deficytu benzyny i oleju napędowego w najbliższych tygodniach - przewidują eksperci.

Jak zauważają analitycy OSW, na wschodnim i południowo-wschodnim kierunku obrony armii ukraińskiej sytuacja nie zmieniła się znacząco. Na południu obwodu charkowskiego obrońcy odparli dwa ataki nieprzyjaciela, trwa blokada i ostrzał Charkowa. W obwodzie ługańskim i donieckim wojska rosyjskie miały wyprowadzić sześć nieudanych ataków. Walki wciąż trwają w Popasnej i Rubiżnem oraz w Mariupolu, Marjince i Wuhłedarze, siły agresora mają się przygotowywać do ataku na Siewierodonieck (dotychczas miasto było ostrzeliwane i bombardowane). Ługańska administracja wojskowo-cywilna wezwała mieszkańców obwodu do ewakuacji.

Atak rakietowy na Odessę

Działania w obwodzie kijowskim po wyparciu Rosjan

Na terenie obwodu kijowskiego, odzyskanym przez siły ukraińskie, trwa operacja wojskowo-policyjna, której celem jest zatrzymanie osób współpracujących z okupantem oraz akcja rozminowywania. Władze i struktury siłowe apelują do mieszkańców, którzy zdołali się ewakuować, by nie wracali do domów do czasu zakończenia tych akcji. W Buczy, wyzwolonej z rąk okupanta 1 kwietnia, odkryto masowe groby z ciałami 280 osób. Na ulicach miasta znaleziono zwłoki dziesiątków cywili, niektórych ze skrępowanymi rękami. Zwłoki cywili odnajdywane są także na drogach do Kijowa – 20 km od stolicy odkryto ciała kilku nagich kobiet, które zdaniem świadków planowano spalić.