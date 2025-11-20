Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prezydent Serbii pomagał w ludzkim safari? Skarga w rękach prokuratorów

Aleksandar Vuczić
Oblężone Sarajewo późnym latem 1995 roku
Źródło: Reuters Archive
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczicić jako ochotnik służył w latach 1992-1993 w przestępczym oddziale paramilitarnym pod kontrolą Serbskiej Partii Radykalnej zabijającej między innymi mieszkańców Sarajewa. Chorwacki dziennikarz Domagoj Margetić złożył do prokuratury w Mediolanie skargę w związku z jego domniemanym udziałem w organizowaniu dla "turystów-snajperów" strzelania do mieszkańców oblężonej wtedy stolicy Bośni i Hercegowiny.

"Prezydent Serbii w latach 1992-1993 był w oblężonym Sarajewie w charakterze ochotnika. Vuczić należał do (...) osławionego i przestępczego oddziału ochotniczego i paramilitarnego pod kontrolą Serbskiej Partii Radykalnej. Dokładniej, był członkiem oddziału dowodzonego przez Slavko Aleksicia" - napisał w komunikacie chorwacki dziennikarz Domagoj Margetić.

Czytaj więcej o tamtej wojnie: historia Romea i Julii z Sarajewa >>>

Oddział ten miał stacjonować na cmentarzu żydowskim w Sarajewie. "Cmentarz ten znajdował się właśnie w przerażającej ofercie dla zamożnych i wpływowych Włochów i był znany jako jedno z najbardziej luksusowych, najbardziej pożądanych i najdroższych miejsc do polowań na ludzi w Sarajewie" - stwierdził chorwacki dziennikarz.

Aleksandar Vuczić
Aleksandar Vuczić
Źródło: PAP/EPA/GEORGI LICOVSKI

Jak pisze włoska agencja ANSA, w skardze złożonej na ręce prokuratorów Margetić powołał się m.in. na zdjęcia mające pokazywać obecnego prezydenta Vuczicia właśnie na tym cmentarzu w Sarajewie.

Turyści mieli strzelać do cywilów podczas oblężenia Sarajewa. We Włoszech ruszyło śledztwo
Źródło: TVN24

Włoskie śledztwo w sprawie "turystów-snajperów"

Prokuratura w Mediolanie prowadzi śledztwo w związku z doniesieniami o organizowaniu dla cudzoziemców podróży do oblężonego Sarajewa w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90., podczas których strzelano do mieszkańców tego miasta.

Prokuratorzy zostali zawiadomieni o sprawie przez włoskiego dziennikarza Ezio Gavazzeniego, który dowiedział się o niej od byłego funkcjonariusza bośniackiego wywiadu.

Czytaj więcej: Doktor Dragan wysiadł z autobusu. Jak złapano Radovana Karadżicia >>>

Strzelanie organizowano ze wzgórz wokół miasta, zajmowanych przez bośniackich Serbów. Cennik przewidywał opłaty w wysokości dzisiejszych od 80-100 tysięcy euro.

O sprawie opowiada m.in. film dokumentalny "Sarajevo Safari", nakręcony w 2022 roku przez słoweńskiego reżysera Mirana Zupanicia. W reakcji na jego premierę burmistrzyni Sarajewa Benjamina Karić złożyła w 2022 roku zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury BiH, jednak od tego czasu w sprawie nie nastąpił znaczący postęp.

Jest gotowa zeznawać w sprawie "ludzkiego safari"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest gotowa zeznawać w sprawie "ludzkiego safari"

Karić przyznała w ubiegłym tygodniu, że z pomocą świadków zidentyfikowano już kilka osób, które strzelały do mieszkańców Sarajewa, a ona sama jest gotowa zeznawać w sprawie przed włoską prokuraturą.

Serbowie zabili w Sarajewie w czasie wojny, którą wywołali, ponad 11 tysięcy osób. Ponad 50 tysięcy cywilów i obrońców miasta zostało rannych. Zginęły setki dzieci, a zniszczeniu uległo ponad 90 procent budynków w mieście.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GEORGI LICOVSKI

Udostępnij:
TAGI:
SerbiaBośnia i HercegowinaWłochyBałkany Zachodnie
Czytaj także:
imageTitle
Jeden rzut, sekundy do końca i szaleństwo
Najnowsze
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski o planie dla Ukrainy: jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali sześciu policjantów, podejrzenie o znęcanie się
Szczecin
Mężczyzna został aresztowany
Nękał wiadomościami i głosówkami, grozi mu wieloletnie więzienie
Rzeszów
protest slowacja 17.11
Pisała kredą antyrządowe hasła na ulicy. Po donosie ukarano kobietę
Świat
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
BIZNES
imageTitle
Ostatni taki mistrz. Nie żyje legenda biegów
EUROSPORT
zakopane sylwester nowy rok fajerwerki shutterstock_2118566765
Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków i petard
Kraków
Zderzenie pociągów w Czechach
Zderzenie pociągów w Czechach. Wielu rannych
Świat
Wypadek na A4 na wysokości Zgorzelca
Wypadek na A4. Samochód dostawczy wbił się w ciężarówkę
Wrocław
Karol Nawrocki
Czy Nawrocki to nacjonalista? Wiceszef dyplomacji: tak, z całą pewnością
Melania Trump pojawiła się na uroczystości w zielonej sukni bez ramiączek
Melania pojawiła się w wyjątkowej sukni. Ukryte przesłanie? Spójrzcie na kolor
Świat
Awaria na przejazdach kolejowych w Wągrowcu
Awaria systemu sterowania w Wielkopolsce, ruch pociągów wstrzymany
Poznań
imageTitle
Ograł O'Sullivana. Milion dolarów wciąż do wzięcia
EUROSPORT
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Weto prezydenta, składka w górę
BIZNES
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
10 ton wyrzuconych jarzeniówek ma zniknąć przed świętami. Koszty będą ogromne
Łódź
imageTitle
Skandal w tle. Światowe skoki reagują
EUROSPORT
Śnieg, zima
Śnieg i szklanka na drogach. Gdzie zimowe warunki będą najbardziej niebezpieczne
METEO
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Upadła spółka, "wyprowadzone" miliony i pranie pieniędzy. 12 osób oskarżonych
Rzeszów
Kradli auta, demontowali je w lesie
Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami
Ukradł puszkę z datkami na leczenie chorego chłopca
WARSZAWA
Zabawa manatów i delfina na Florydzie
Delfin zachęcił manaty do zabawy. Nagranie
METEO
Viktor Orban
"Darmowa gazetka strasząca wojną" trafiła do skrzynek
Świat
57 min
pc
Nieuniknione dziecko Thatcher i Blaira. Jest się kogo bać?
Podcast o zagranicy
Elon Musk
Musk ogłasza nowe plany. To będzie jeden z największych takich projektów na świecie
BIZNES
imageTitle
"To mój ostatni rok". Nieodwołalna decyzja mistrzyni
EUROSPORT
Lewandowski
Polacy czekają na rywali. Kogo lepiej uniknąć?
EUROSPORT
Parada morska
Polska chce mieć nowe okręty podwodne. "Coraz bliżej zakupu"
Remont na Grójeckiej
Tramwaje nie będą kursować jedną z głównych tras
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica