Zełenski: dyskusje, czy dostarczą czołgi muszą się kończyć decyzjami

Wtorek jest 335. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Andrij Jermak - szef biura ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - napisał na Telegramie, że "czołgi to jeden z elementów powrotu Ukrainy do granic z 1991 roku". Jak ocenił, będą one stanowić "pancerną pięść demokracji przeciwko autokracji z bagien". Choć Jermak nie podał żadnych szczegółów, jego komentarz ukazał się krótko po doniesieniach, że Berlin zgodzi się na przekazanie Kijowowi czołgów Leopard 2. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.