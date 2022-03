Atak Rosji na Ukrainę. Mer: na miasto Sarny spadły rakiety, nie ma informacji o ofiarach

> Władimir Putin ogłosił 24 lutego nad ranem rozpoczęcie inwazji na Ukrainę. Choć od tego czasu na ukraińskie cele wojskowe i cywilne spadają pociski, rosyjskiemu wojsku nadal nie udało się zająć Kijowa. > Prezydent USA Joe Biden podpisał w środę rozporządzenie o udzieleniu Ukrainie dodatkowego pakietu pomocy wojskowej o wartości 800 milionów dolarów. Zawiera m.in. 800 zestawów przeciwlotniczych, a także 9 tysięcy zestawów przeciwpancernych oraz drony. > Władze Mariupola podały w środę po godzinie 18 czasu ukraińskiego (godzina 17 w Polsce), że rosyjski samolot zrzucił potężną bombę na Teatr Dramatyczny, gdzie ukryło się blisko tysiąc mieszkańców, którzy stracili dach nad głową. Szef władz obwodu donieckiego poinformował, że Rosjanie zbombardowali też pływalnię. > Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił w środę przemówienie online przed połączonymi izbami Kongresu USA. Ja dzisiaj do was mówię: mam potrzebę, żebyście nam pomogli - zwrócił się do kongresmenów. > Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wydał zarządzenie tymczasowe nakazujące wstrzymanie ataku na Ukrainę. > Dziennik "Financial Times" podał w środę, że ukraińscy i rosyjscy negocjatorzy opracowują 15-punktowy projekt porozumienia, który zakłada między innymi wycofanie rosyjskich wojsk z zajętych terenów oraz rezygnację przez Ukrainę z wejścia do NATO.