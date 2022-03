Atak Rosji na Ukrainę. Zełenski: rosyjskie bomby spadły na szpital dziecięcy w Mariupolu

Specjalny pociąg humanitarny ze Lwowa dotarł do małopolskiego Olkusza po godz. 23 torem Linii Hutniczej Szerokotorowej, która posiada taki sam rozstaw szyn jak na Ukrainie. Pozwala to na wjazd wagonów szerokotorowych do Polski, bez konieczności zmiany w nich wózków na przejściach granicznych. Pociąg z 19 wagonami zatrzymał się na specjalnie przygotowanym tymczasowym peronie. Był tak długi, że nie zmieścił się przy nim – pasażerowie wysiadali na dwie tury. Pociągiem przyjechały kobiety, dzieci, młodzież i starsi ludzie. Niektórzy zabrali ze sobą koty i psy.



Jak przekazał starosta olkuski Bogumił Sobczyk, każdorazowo pociągi specjalne do Olkusza przywożą od ok. 800 do nawet 1,5 tysiąca osób – łącznie do tej pory przyjechało nimi ok. 9 tysięcy Ukraińców. Z Olkusza są oni przewożeni pociągami i autobusami m.in. w kierunku Krakowa i Katowic. Niektórych odbiera bezpośrednio z dworca rodzina, znajomi lub osoby, które postanowiły udzielić schronienia uchodźcom.