Ukraiński MSZ: takie wykorzystywanie naszej tragedii to kompletna hańba

1074 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę. Rosjanie ostrzelali Połtawę. Zabili siedem osób, a 14 - w tym dziecko - zostało rannych. MSZ Ukrainy skrytykowało i nazwało cynizmem kampanię reklamową rosyjskiego portalu Meduza, w której wykorzystano zdjęcia Ukraińców, dotkniętych przez wojnę z Rosją. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Co najmniej siedem osób zginęło, a 14, w tym dziecko, zostało rannych w wyniku ataku rakietowego Rosji na Połtawę w środkowo-wschodniej części Ukrainy.

> Ataki na Ukrainę ostatniej nocy i w sobotę rano, w których zginęły co najmniej cztery osoby, to kolejna zbrodnia terrorystyczna Rosji - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, po raz kolejny apelując o wzmożenie nacisków na Moskwę.

EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Połtawa EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

> Wywiad wojskowy Ukrainy, HUR, odrzucił w sobotę oskarżenia, jakoby podległe mu struktury były zaangażowane w organizację protestów antyrządowych w Słowacji. Jest to odpowiedź na oświadczenie premiera Słowacji Roberta Ficy, który powiązał protesty z ukraińskim wywiadem.

"Specjalna 'nagroda' za marketingowy cynizm i hipokryzję powinna trafić do agencji Lure z Berlina. Wykorzystali oni zdjęcia Ukraińców, którzy stracili rodziny i domy w reklamie promocyjnej rosyjskiej Meduzy. Wykorzystywanie naszej tragedii w celu wywołania współczucia dla Rosjan, to kompletna hańba" - oświadczył w sobotę ukraiński resort dyplomacji na platformach społecznościowych.

Do wpisu dołączono zdjęcie z reklamą Meduzy, na którym widnieje pokaleczona twarz lwowianina Jarosława Bazyłewycza. We wrześniu ub. roku w wyniku rosyjskiego uderzenia na Lwów stracił on żonę i trzy córki.