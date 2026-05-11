Świat

"Nie podoba mi się to". Trump krótko o odpowiedzi Iranu

Donald Trump
Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
Źródło: TVN24
Całkowicie nie do przyjęcia - tak prezydent USA Donald Trump określił odpowiedź Iranu na amerykańską propozycję pokojową. Nie podał więcej szczegółów. Jak donosi irańska agencja Tasnim, Teheran zażądał między innymi zakończenia wojny "na wszystkich frontach".

"Właśnie przeczytałem odpowiedź od tak zwanych 'przedstawicieli' Iranu. Nie podoba mi się to - CAŁKOWICIE NIE DO PRZYJĘCIA! Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie" - oświadczył w niedzielę Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Prezydent USA nie rozwinął swojej wypowiedzi. Wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że w razie braku porozumienia wznowi bombardowania i groził reżimowi w Teheranie "zmieceniem z powierzchni ziemi".

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social
Jakie są żądania Iranu?

Według irańskiej agencji Tasnim cytowanej przez Reuters, Iran zażądał między innymi zakończenia wojny "na wszystkich frontach", zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia oraz odszkodowania za szkody wojenne.

Amerykańskie media - w tym Axios i "New York Times" - podawały, że obie strony rozmawiały na temat krótkiego, 30-dniowego rozejmu i porozumienia o ogólnych ramach pokoju wraz ze stopniowym odblokowaniem cieśniny Ormuz. Ten okres miałby być przeznaczony na ustalanie szczegółów. Wśród wymienianych warunków mowa była o 12-letnim zawieszeniu wzbogacania uranu przez Iran oraz przekazaniu do Stanów Zjednoczonych zapasów wzbogaconego uranu.

