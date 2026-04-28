Iran "jest w stanie upadku". Trump o wiadomości z Teheranu
Donald Trump opublikował nowy wpis w sprawie Iranu i cieśniny Ormuz. "Iran właśnie poinformował nas, że jest w 'stanie upadku'" - przekazał prezydent USA.
"Chcą, abyśmy jak najszybciej 'otworzyli cieśninę Ormuz', podczas gdy oni próbują uporządkować sytuację w przywództwie (co, jak sądzę, uda im się zrobić!)" - dodał.
Blokada cieśniny Ormuz
Trump poinformował 13 kwietnia, że USA rozpoczęły blokadę statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Według doniesień medialnych Iran wciąż eksportuje ropę przez cieśninę. W sobotę miał tamtędy przepłynąć też superjacht Nord, którego nieoficjalnym właścicielem jest objęty sankcjami rosyjski miliarder Aleksiej Mordaszow.
Przed rozpoczętą 28 lutego wojną USA i Izraela z Iranem przez Ormuz - kluczowy szlak wodny u wejścia do Zatoki Perskiej - przepływało średnio 140 statków dziennie. Teheran zablokował cieśninę krótko po wybuchu konfliktu. Obecnie przepływa przez nią dziennie tylko kilka statków, głównie handlowych, ponieważ USA i Iran wciąż utrzymują niepewne zawieszenie broni.
