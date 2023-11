Biały Dom: Izrael zgodził się na przerwy humanitarne

Zarówno Kirby, jak i sam prezydent Biden wykluczyli możliwość szerszego zawieszenia broni w konflikcie. - Żadnych (szans). Nie ma takiej możliwości - powiedział w czwartek prezydent zatrzymany przez dziennikarzy w drodze do śmigłowca Marine One.

Kirby podkreślił tymczasem, że USA dążą w swoich wysiłkach dyplomatycznych do zwiększenia dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy do 150 ciężarówek każdego dnia. W środę do Gazy dotarło 106 ciężarówek.