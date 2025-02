30-letni turysta otrzymał dożywotni zakaz zbliżania się do fontanny di Trevi po tym, jak do niej wskoczył. Mężczyzna został też ukarany sporą grzywną. - Zdecydowanie miał w tym udział alkohol - podkreśla policja.

Rzymska policja przekazała, że do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Policyjny patrol zauważył trzech mężczyzn - jak się później okazało turystów z Nowej Zelandii - którzy próbowali wejść do słynnej fontanny di Trevi. Gdy funkcjonariusze próbowali odsunąć mężczyzn od zabytku, jeden z nich, 30-latek, wyrwał się, wspiął po otaczających go marmurowych rzeźbach i wskoczył do wody.