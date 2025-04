Wenecja wprowadza kolejne ograniczenia (materiał archiwalny z lutego 2024 roku) Źródło: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Tłumy turystów z Włoch i z wielu krajów świata przybyły do Wenecji w ostatni weekend przed wejściem w życie wymogu rejestracji przyjazdu i wniesienia opłaty w dniach Świąt wielkanocnych i weekendów. Będzie on obowiązywał do końca lipca. Opłatę muszą wtedy wnieść turyści, którzy nie nocują w mieście.

Tłok panował w sobotę i niedzielę w rejonie dworca kolejowego Santa Lucia nad Canal Grande, na placu świętego Marka, przy moście Rialto, w wąskich uliczkach i na głównych weneckich trasach spacerowych. Do restauracji, barów i zabytków ustawiały się długie kolejki.

Lokalne media informują, że tłumy były większe niż w inny świąteczny dzień.

Masowemu napływowi turystów towarzyszyły przygotowania do wejścia w życie eksperymentalnego, jedynego takiego na świecie systemu rejestracji wizyt w mieście i pobierania opłat.

Wenecja. Czekają już punkty pobierania opłat

Przed stacją kolejową zainstalowane zostały już punkty pobierania opłat oraz kontroli kodu QR, potwierdzającego rejestrację przyjazdu przez osoby, które będą z nich zwolnione, ponieważ mają zarezerwowany nocleg. Goście hoteli i innych struktur noclegowych płacą tam podatek turystyczny.

System będzie obowiązywać codziennie od Wielkiego Piątku 18 kwietnia do 4 maja, a następnie w każdy piątek, sobotę i niedzielę do 27 lipca. Łącznie przez 54 dni. W zeszłym roku było ich 29. Kontrole rejestracji i pobierania opłat będą dotyczyć osób przyjeżdżających do historycznego centrum Wenecji od godziny 8.30 do 16.

Władze miejskie uruchomiły stronę internetową cda.ve.it, na której można dokonać rezerwacji przyjazdu bądź wnieść opłatę. Wynosi ona 5 euro, jeśli rezerwacja zostanie dokonana co najmniej cztery dni przed przyjazdem. W przypadku późniejszej rejestracji, koszt wzrasta do 10 euro.

System ten ma na celu regulację napływu turystów i zarządzanie ich przyjazdem, co ma pomóc w pogodzeniu potrzeb zwiedzających i mieszkańców miasta. To drugi rok jego funkcjonowania.