Pociąg odjechał niemal godzinę wcześniej, by uniknąć opóźnienia

Jak opisują włoskie media, 8 listopada na dworcu Termini w Rzymie pasażerowie czekali na pociąg do Genui. Gdy nadeszła godzina odjazdu, dowiedzieli się, że ich pociąg - Frecciargento (Srebrna Strzała) kolei państwowych odjechał 50 minut wcześniej po to, żeby na miejsce dotrzeć na czas w związku z robotami prowadzonymi na trasie.

Wysłano informację. Nie dotarła jednak do wszystkich

Awarie są osobą kwestią. W dyskusjach na ten temat pojawia się przykład pociągu z Neapolu do Turynu, który w październiku nigdy nie przyjechał punktualnie i codziennie był opóźniony od 15 do kilkudziesięciu minut. - Doszliśmy do absurdu. Pociąg odjeżdża wcześniej, by nie przyjechać po czasie. Wstyd - oceniła senator opozycyjnej centrolewicy Raffaella Paita. Zapowiedziała interpelację parlamentarną w tej sprawie.