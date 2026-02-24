Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nie będzie uroczystego pogrzebu bossa

pogrzeb trumna S shutterstock_1467420857
Mafia we Włoszech. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Szef policji w Turynie Massimo Gambino wydał zarządzenie dotyczące uroczystości pogrzebowych Domenica Belfiore, bossa kalabryjskiej mafii, który zmarł w piątek. Pogrzeb nie odbędzie się w kościele, kondukt żałobny i bicie dzwonów również są zabronione. Do tej decyzji odniósł się znany we Włoszech ksiądz Luigi Ciotti.

Domenico Belfiore został w 1992 roku skazany na dożywocie za wydanie rozkazu zamordowania prokuratora Bruna Caccii. Od 2015 roku przebywał w areszcie domowym ze względów zdrowotnych. W piątek zmarł w szpitalu w Chivasso w prowincji Turyn w wieku 73 lat. Uroczysty pogrzeb bossa kalabryjskiej mafii 'ndranghety zaplanowano na wtorek na godzinę 15.00 w parafii Matki Boskiej Loreto w Chivasso. Wiadomość o mającej się odbyć ceremonii oburzyła wiele osób.

W poniedziałek poinformowano, że komenda policji w Turynie zakazała publicznych, kościelnych uroczystości pogrzebowych Domenica Belfiore. Szef policji Massimo Gambino wskazał na względy bezpieczeństwa. Postanowiono, że ceremonia musi mieć ściśle prywatną formę. Kondukt żałobny i bicie dzwonów również zostały zabronione.

Ksiądz o pogrzebie mafiosa

Przeciwko uroczystemu kościelnemu pogrzebowi Belfiore zaprotestował też ksiądz Luigi Ciotti, założyciel promującego praworządność stowarzyszenia Libera, od lat zaangażowany w społeczną działalność przeciwko mafii. - Modlitwa za zmarłego to akt miłosierdzia, którego nie należy nikomu odmawiać, ponieważ Boże miłosierdzie jest większe niż nasze grzechy. Ale odprawienie uroczystej mszy za zatwardziałego mafiosa to nie tylko modlitwa - podkreślił w wywiadzie dla "La Stampy".

- Pogrzeb kościelny dla kogoś, kto zabił i nie odpokutował, to nie tylko błąd duszpasterski. To kolejna rana zadana rodzinom ofiar. Uroczysta msza dla mafiosa, który się nie nawrócił, to postawienie człowieka krwi na tym samym ołtarzu, przy którym czcimy świętych - ocenił kapłan. Jak dodał, "kiedy wspólnota milczy, kiedy proboszcz wybiera najłatwiejsze wyjście, by nikogo nie urazić, tworzy to podatny grunt dla przetrwania zła". 

Córka zastrzelonego prokuratora zabrała głos

Córka Bruna Caccii, zastrzelonego szefa prokuratury w Turynie, Paola Caccia uznała decyzję policji za właściwą. - Myślę, że słusznie nie organizuje się żadnych publicznych uroczystości ku czci Domenica Belfiore - stwierdziła. - Ale nie będę komentować aspektu religijnego, to kwestia z innej dziedziny. Powiem tylko, że kiedy dowiedziałam się o śmierci Belfiore, poczułam, że kolejny promyk nadziei zgasł na drodze do prawdy. I to mnie sfrustrowało.  W słowach emerytowanej nauczycielki - zauważa portal Quotidiano - "nie ma nienawiści ani chęci zemsty, a raczej pragnienie wyjaśnienia wielu wciąż niejasnych aspektów zabójstwa jej ojca". - Belfiore nigdy się do niczego nie przyznał - podkreśliła Paola Caccia. - Zaprzeczył nawet, że był szefem 'ndranghety. Dopóki żył, mogłam żywić nadzieję, że pewnego dnia przemówi. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziś prawdziwych gangsterów już nie ma? Co wynika z podsłuchanych rozmów członków sycylijskiej mafii

Dziś prawdziwych gangsterów już nie ma? Co wynika z podsłuchanych rozmów członków sycylijskiej mafii

Głowa konia w posiadłości sycylijskiego biznesmena

Głowa konia w posiadłości sycylijskiego biznesmena

Morderstwo Brunona Cacci

Sąd, który w 1992 roku skazał Belfiore na dożywocie, podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że 'ndrangheta postanowiła wyeliminować "odważnego, surowego i niewygodnego prokuratora". Zaznaczono, że nie ma wątpliwości co do tego, że to Belfiore wydał polecenie jego zabicia.

Bruno Caccia, pierwszy sędzia, który padł ofiarą 'ndranghety na północy kraju, walczył z systemem władzy klanów z południa, które na północy Włoch odpowiadały za porwania, kontrolowały handel narkotykami i tajne lokale hazardowe, a nawet przejęły nadzór nad barem w Pałacu Sprawiedliwości, gdzie pracował prokurator. Caccia został zamordowany w 1983 roku podczas spaceru z psem przed domem w Turynie. Zabójcy otworzyli ogień z jadącego samochodu.

Domenico Belfiore został skazany na dożywocie za zorganizowanie zabójstwa. Został zidentyfikowany dzięki informatorowi, który miał za zadanie zdobyć w więzieniu informacje od szefa. Belfiore powiedział mu, że sędzia został zabity przez 'ndranghetę, ponieważ "był kimś, z kim nie można było rozmawiać". Nigdy jednak nie przyznał się do tego podczas procesu. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Anna Zaleska

Źródło: PAP, "La Stampa", quotidiano.net

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
WłochyMafiaPrzestępstwa
Czytaj także:
Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu. Skazani lekarze stawili się w sądzie
Katowice
imageTitle
O'Sullivan zgłosił się do turnieju, w którym nigdy nie grał
EUROSPORT
Sąd Najwyższy
Nie chcą wybierać kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego. Oświadczenie "starych" sędziów
Polska
Zatrzymany w sprawie zabójstw seniorek
Sześć starszych kobiet zamordowanych. Seryjny zabójca z zarzutami 
WARSZAWA
Nowy Jork, lotnisko LaGuardia (luty 2026)
Tysiące odwołanych lotów. Podróżowanie "niemal niemożliwe"
BIZNES
Mariusz Błaszczak
"Nie byliśmy dobrze przygotowani". Biernacki: Błaszczak powinien się wstydzić
Świat
Interwencje po roztopach
Roztopy w Polsce. Prawie dwa tysiące interwencji
METEO
Charles Kushner
Wezwali ambasadora USA, nie przyszedł. Jest reakcja
Świat
Donald Tusk
Tusk mówił o "zakutych łbach". Teraz tłumaczy
Polska
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy
BIZNES
imageTitle
Gwiazda reprezentacji została na lodzie. Szokujące powody rozstania
EUROSPORT
warszawa ludzie ulica
Bezrobocie w górę. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Wpadła na dopingu. Żąda 20 milionów odszkodowania
EUROSPORT
Gruz w Parku Żerańskim
Betonowe płyty znikną z Parku Żerańskiego? Gruz pod okiem inspektorów
WARSZAWA
Władimir Putin
To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?
BIZNES
imageTitle
Pierwsza taka seria Spurs od lat. Niestraszny im nawet lider tabelii
EUROSPORT
Opady we wtorek
Alina przyniesie deszcz. Zobacz mapy
METEO
Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Awantura w pociągu metra. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał policyjny zarzut
WARSZAWA
narko łódź
Tajna operacja USA. Nie żyją trzy osoby
Świat
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Awantura w PiS po zapowiedzi Kaczyńskiego. "Nie ma zgody"
Patryk Michalski
48 min
biernacki i michalski 24 0900 podcast-0060
Prezydenckie weto? "Będą spore różnice, ale nie wierzę, by Nawrocki nie podpisał"
Patryk Michalski
imageTitle
Płonące derby w Belgradzie. Ogrom zniszczeń na stadionie
EUROSPORT
Zniszczona infrastruktura miasta Arequipa
Katastrofa śmigłowca. Wielu zabitych, w tym dzieci
METEO
imageTitle
Semirunnij potwierdził plan oddania medalu. "Mam kilka pomysłów"
EUROSPORT
sejm
Nowy sondaż partyjny
Polska
imageTitle
Kluby Polaków nad przepaścią. Trudne zadania w rewanżach Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu
Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci
WARSZAWA
Marcin Przydacz
Bogucki kandydatem na premiera? Przydacz: jest nam potrzebny w kancelarii
Polska
imageTitle
Rewanż za "Walkę Stulecia". Legendy wracają do ringu
EUROSPORT
Kilka lat temu był już karany za czyny pedofilskie
Dziewczynki znały go od dziecka, jedna powiedziała o wszystkim policjantce
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica