Po sztormach morze wyrzuca ciała na plaże. Media o "tragedii bez świadków"

Od kilkunastu dni na plażach Kalabrii i Sycylii odnajdowane są zwłoki wyrzucane przez fale. Jak podają włoskie media - mogą to być ciała osób, które zatonęły podczas cyklonu Harry, który nawiedził południe kraju.

Fale sztormowe wyrzuciły od pierwszego tygodnia lutego na brzeg już 15 ciał, część z nich w stanie znacznego rozkładu - podaje "La Repubblica". Tożsamość ofiar jest nieznana. Nie ma też pewności kim są, najbardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że to osoby, które próbowały przeprawić się przez morze - pisze włoski dziennik.

Ciała zostały wyrzucone na brzeg w Kalabrii, na Sycylii i położonej na południe od niej wyspie Pantelleria. Najwięcej w okolicach Marsali i Trapani na południowym wybrzeżu Sycylii. Tam też znaleziono ostatnie ciało, o którym dziennik donosił wczoraj. Zostało ono zauważone przez studentów, którzy zaalarmowali Straż Przybrzeżną. Według wstępnych ustaleń był to młody mężczyzna, a więcej wykazać ma sekcja zwłok.

"Katastrofy łodzi-widmo"

Według "Il Messaggero", który powołuje się na przypuszczenia śledczych, tak on, jak i inne znalezione osoby mogły być ofiarami "katastrof łodzi-widmo" na morzu między Algierią a Sardynią, bo na tej trasie poruszają się łodzie z migrantami.

"Corriere della Sera" pisze o nich jako ofiarach "tragedii bez świadków". Gazeta opisuje też dwie osoby - pracowników kutra - zaginionych na Morzu Tyrreńskim podczas sztormu 11 lutego, jednak znaczny rozkład odnalezionych na plażach ciał wskazuje, że do ich utonięcia doszło dawniej.

- W tej chwili nie mamy dowodów łączących odkrycie ciał z jakimkolwiek konkretnym wrakiem łodzi - przyznaje w rozmowie z włoską prasą prokurator Domenico Fiordelisi z Paoli (Kalabria).

Morze wdarło się do restauracji. Nagranie

Morze wdarło się do restauracji. Nagranie

Premierka na miejscu osuwiska, prokuratura wszczyna śledztwo

Premierka na miejscu osuwiska, prokuratura wszczyna śledztwo

Katastrofalne skutki cyklonu Harry

Podczas cyklonu Harry, który nawiedził region południowych Włoch w trzecim tygodniu stycznia, dla Sycylii ogłoszono najwyższy stopień alertu pogodowego. Żywioł zdewastował tam wówczas stukilometrowy odcinek wybrzeża. Poważne szkody odnotowano także w Kalabrii, lecz władze nie odnotowały wówczas ofiar śmiertelnych.

Sycylia. Przejście cyklonu Harry
Sycylia. Przejście cyklonu Harry
Źródło: PAP/EPA/CARMELO IMBESI

Tymczasem według aktywistów zajmujących się migrantami, osób które mogły zginąć na morzu w tym czasie mogło być dużo więcej. Laura Marmorale z Mediterranea Saving Humans w rozmowie z włoskim odziałem "Vanity Fair" stwierdziła, że ciała wyrzucone w ostatnich dniach na plaże "to tylko kilka z tysiąca ofiar cyklonu Harry".

pc

pc
Opracowała Ewa Żebrowska

Źródło: Il Messaggero, La Repubblica, Rai News.it, Corriere della Sera

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO

WłochyHuragany, tajfuny, cyklonySycylia
