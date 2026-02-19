Po sztormach morze wyrzuca ciała na plaże. Media o "tragedii bez świadków"

Cyklon Harry przyniósł na Sycylię silny wiatr i wysokie fale Źródło: Reuters

Fale sztormowe wyrzuciły od pierwszego tygodnia lutego na brzeg już 15 ciał, część z nich w stanie znacznego rozkładu - podaje "La Repubblica". Tożsamość ofiar jest nieznana. Nie ma też pewności kim są, najbardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że to osoby, które próbowały przeprawić się przez morze - pisze włoski dziennik.

Ciała zostały wyrzucone na brzeg w Kalabrii, na Sycylii i położonej na południe od niej wyspie Pantelleria. Najwięcej w okolicach Marsali i Trapani na południowym wybrzeżu Sycylii. Tam też znaleziono ostatnie ciało, o którym dziennik donosił wczoraj. Zostało ono zauważone przez studentów, którzy zaalarmowali Straż Przybrzeżną. Według wstępnych ustaleń był to młody mężczyzna, a więcej wykazać ma sekcja zwłok.

"Katastrofy łodzi-widmo"

Według "Il Messaggero", który powołuje się na przypuszczenia śledczych, tak on, jak i inne znalezione osoby mogły być ofiarami "katastrof łodzi-widmo" na morzu między Algierią a Sardynią, bo na tej trasie poruszają się łodzie z migrantami.

"Corriere della Sera" pisze o nich jako ofiarach "tragedii bez świadków". Gazeta opisuje też dwie osoby - pracowników kutra - zaginionych na Morzu Tyrreńskim podczas sztormu 11 lutego, jednak znaczny rozkład odnalezionych na plażach ciał wskazuje, że do ich utonięcia doszło dawniej.

- W tej chwili nie mamy dowodów łączących odkrycie ciał z jakimkolwiek konkretnym wrakiem łodzi - przyznaje w rozmowie z włoską prasą prokurator Domenico Fiordelisi z Paoli (Kalabria).

Katastrofalne skutki cyklonu Harry

Podczas cyklonu Harry, który nawiedził region południowych Włoch w trzecim tygodniu stycznia, dla Sycylii ogłoszono najwyższy stopień alertu pogodowego. Żywioł zdewastował tam wówczas stukilometrowy odcinek wybrzeża. Poważne szkody odnotowano także w Kalabrii, lecz władze nie odnotowały wówczas ofiar śmiertelnych.

Tymczasem według aktywistów zajmujących się migrantami, osób które mogły zginąć na morzu w tym czasie mogło być dużo więcej. Laura Marmorale z Mediterranea Saving Humans w rozmowie z włoskim odziałem "Vanity Fair" stwierdziła, że ciała wyrzucone w ostatnich dniach na plaże "to tylko kilka z tysiąca ofiar cyklonu Harry".

Opracowała Ewa Żebrowska