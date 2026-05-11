Tatuaż na szyi, blond włosy i bicepsy. Mówią na nią "anty-Meloni"

Sobota, 11 kwietnia 2026, Piazza Matteotti w Genui. Za konsolą stoi belgijska DJ-ka Charlotte de Witte, przed nią ponad 20 tysięcy ludzi. W tłumie tańczy blondynka w okularach Bottega Veneta. To burmistrzyni liguryjskiej stolicy - 40-letnia Silvia Salis. Genua należy do europejskich miast o najwyższej medianie wieku. "Nasz cel jest jasny: chcemy ożywić to miejsce" - napisze później Salis w mediach społecznościowych.

Zdjęcia z wielkiej miejskiej imprezy szybko obiegają włoski internet. W ciągu 24 godzin jedno z nagrań zbiera na Instagramie ponad 35 milionów wyświetleń. Burmistrzyni Genui w mgnieniu oka staje się wiralem. Media w Italii nadają jej przydomek "Memabile".

Silvia Salis

Trzy lata wcześniej inna blondynka, wówczas świeżo upieczona premierka Włoch, Giorgia Meloni przepchnęła przez parlament ustawę drastycznie zaostrzającą kary za organizację nielegalnych rave’ów - do pięciu lat więzienia i do 200 tysięcy euro grzywny. Prawo to stało się jednym z pierwszych i najgłośniejszych symboli kulturowego konserwatyzmu nowego rządu.