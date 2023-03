Aresztowano kochankę Matteo Messiny Denaro. W nodze od stołu był list miłosny do "wielkiego bossa"

Z kolei żona Bonafede, Lanceri, miała być zakochana w słynnym bossie. Jak ustaliła cytowana przez "Rai News" prokuratura w Palermo, kobieta jest autorką zaadresowanego do Denaro listu, który był ukryty w nodze od stołu w domu siostry. "Spotkanie z tobą było dla mnie wielką rzeczą, to tak jakby los postanowił mnie wynagrodzić, dając mi prezent. Tym prezentem jesteś ty" - napisała kobieta, podpisana jako "Diletta", w dalszej części zapewniając: "Przy tobie czuję się chroniona. Poprawiasz mi nastrój, śmieszysz swoimi dowcipami. Uwielbiam twoją ironię oraz ogromną wiedzę i inteligencję. Oczywiście masz też wiele wad, swoją upartą precyzję… ale kto cię kocha, kocha cię również z wadami". Na koniec dodała: "Mam nadzieję, że życie da ci trochę spokoju i zrobię wszystko, aby ci pomóc".

Matteo Messina Denaro i jego kochanki

Latem 1993 roku boss spotykał się już z kobietą imieniem Sonia. To do niej wysłał jedną z ostatnich wiadomości przed rozpoczęciem życia w ukryciu. "Usłyszysz, jak ludzie o mnie mówią, będą mnie przedstawiać jako diabła, ale to wszystko nieprawda" - pisał do ówczesnej kochanki.