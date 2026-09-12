Świat Koniec epidemii "wybuchowej biegunki". Komunikat władz Oprac. Kuba Koprzywa |

Liczne zakażenia pasożytem w USA. Dwie osoby zmarły Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Pormezz/Shutterstock

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Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ogłosiło w piątek, że zakończyła się największa epidemia infekcji jelitowej, która rozprzestrzeniła się w USA i dotknęła ponad 12 tysięcy osób. W komunikacie informującym o zakończeniu epidemii CDC stwierdziło, że liczba zachorowań "znacznie spadła". Agencja nadal bada przyczyny zakażenia.

Epidemia "wybuchowej biegunki" w USA

W ostatnich miesiącach, gdy znacznie wzrosła liczba zachorowań na cyklosporozę w USA, w wyniku tej choroby dwie osoby zmarły, a 570 trafiło do szpitali. Urzędnicy ze stanu Michigan stwierdzili, że dwie osoby, które zmarły w tym stanie, cierpiały na "poważne schorzenia podstawowe, na które mogła wpłynąć cyklosporoza i odwodnienie".

Władze powiązały ognisko choroby, które dotknęło 21 stanów USA, z sałatą importowaną z Meksyku przez firmę Taylor Farms, kluczowego dostawcę dla wielu amerykańskich sieci gastronomicznych.

Firma Taylor Farms ogłosiła dobrowolne wycofanie sałaty pochodzącej ze środkowego Meksyku, natomiast amerykańska sieć fast foodów Taco Bell poinformowała, że usunęła z menu sałatę od tego dostawcy.

Cyklosporoza - objawy i leczenie

Cyklosporoza to choroba jelit wywoływana przez pasożyty z rodzaju cyclospora, która w skrajnych przypadkach, na skutek poważnego odwodnienia organizmu, może prowadzić do śmierci. Przejawia się ciężką biegunką (tak zwaną "wybuchową"), utratą apetytu, szybką utratą masy ciała, wymiotami, a także poczuciem zmęczenia.

Zakażenie cyklosporą może być bezobjawowe. U osób, u których pasożyt spowoduje przykre dolegliwości, mogą one utrzymywać się od dwóch dni nawet do kilku tygodni, jeśli nie wdroży się odpowiedniego leczenia, czyli antybiotykoterapii.