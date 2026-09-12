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Ciepło może dotrzeć do Polski autostradą. Pogoda na wrzesień

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda na wrzesień. Jeszcze będzie gorąco
Pogoda na wrzesień. Jeszcze będzie gorąco
Źródło zdj. gł.: ECMWF/tropicaltidbits.com
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Lato zamienia się w jesień, a dzieje się to w sposób typowy dla klimatu przejściowego. Choć ciepło pojawia się popołudniami, windując średnią dobową temperaturę powyżej 15 stopni Celsjusza, co jest wyznacznikiem termicznego lata, to noce zaczęły pisać już jesienny scenariusz.Artykuł dostępny w subskrypcji

W piątek 11 września o poranku temperatura miejscami spadła w Polsce poniżej 5 st. C, a w ciągu dnia termometry na południu kraju nie zdołały pokazać więcej niż 12 st. C. Doszło tam do zderzenia chłodu z północy z deszczami niesionymi z południa przez niż śródziemnomorski. Takich incydentów będzie w kolejnych tygodniach przybywać.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie zmiany pogodowe przyniesie wrzesień w Polsce.
Które modele pogodowe przewidują fale ciepła i ochłodzenia.
Jakie są prognozy dotyczące złotej jesieni.
Jakie czynniki atmosferyczne wpływają na przebieg jesieni.
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Tagi:
prognozaArleta Unton-Pyziołekpogodaprognoza pogodyJesień
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