Włączył się alarm, boeing poleciał osiem kilometrów w dół. Kilkanaście osób trafiło do szpitala

Lecący z Seulu do tajwańskiego Taizhong samolot linii Korean Air na wysokości przelotowej odniósł awarię i piloci zmuszeni byli do gwałtownego obniżenia lotu. W zaledwie kilka minut samolot obniżył lot o około osiem kilometrów, kilkakrotnie szybciej niż zwykle robią to samoloty pasażerskie. Po wylądowaniu kilkunastu pasażerów maszyny trafiło z tego powodu do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 17:40 czasu lokalnego, jednak media poinformowały o nim dopiero po kilku dniach. 50 minut po starcie z portu lotniczego w Seulu, zmierzający do Taizhong na Tajwanie Boeing 737 Max 8 linii Korean Air został nagle zmuszony do zawrócenia na lotnisko startowe. Na pokładzie włączył się alarm informujący o awarii systemu kontroli ciśnienia. Na wysokości ponad 10 kilometrów, na której znajdował się wówczas samolot, groziło to, że zabraknie tlenu dla lecących nim pasażerów. W związku z tym piloci zmuszeni byli do gwałtownego obniżenia lotu.