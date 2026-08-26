Świat Wizyta szefa CIA w Rosji. Donald Trump zabrał głos Adrian Wróbel |

Andrzej Zaucha z "Faktów" TVN o możliwych powodach wizyty szefa CIA w Rosji Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

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Donald Trump został zapytany w środę w programie Glenna Becka, czy może wyjaśnić okoliczności wizyty szefa CIA w Rosji i "położyć kres spekulacjom". - Bo te spekulacje są szalone. (...) Są pogłoski, że Putin zamierza sprawdzić determinację NATO, aż po spekulacje, które są szalone - że zaatakuje Anglię - aż po to, że być może Stany Zjednoczone informują ich o irańskich sankcjach, mówiąc, że traktujemy je poważnie - zapytał Trumpa prowadzący.

- Cóż, nic z powyższych. Jest tam, powiedziałbym, w pewnym sensie z półrutynową wizytą. Nie lubię rozczarowywać ludzi. Chcielibyśmy, żeby wojna w Ukrainie się skończyła - odpowiedział Trump.

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- John Ratcliffe to fantastyczny facet. Jest szefem CIA i nie jest tam z żadnego z powodów, o których pan powiedział. Coś może z tego wyniknąć. Bardzo ciężko pracujemy, żeby zakończyć tę wojnę, i szczerze mówiąc, w tym momencie obie strony chcą, żeby się zakończyła - dodał amerykański przywódca.

Wizyta szefa CIA w Rosji

O wizycie szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej w Moskwie donosiły we wtorek media. Ratcliffe miał przylecieć do rosyjskiej stolicy na pokładzie wojskowego samolotu transportowego C-17 Globemaster, lądując wcześniej w Rydze. Według danych dostępnych z otwartych źródeł, jego samolot odleciał z Moskwy po około czterech godzinach.

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W środę do sprawy pobytu szefa CIA w Moskwie odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który odpowiedział na pytania dziennika "Washington Post". Wtorkowe spotkanie z dyrektorem CIA "dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa" - przekazał. Nie ujawnił szczegółów.