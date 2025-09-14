Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rubio w Jerozolimie mimo krytyki ataku Izraela na Katar

Marco Rubio w Jerozolimie
Sekretarz Stanu USA Marco Rubio w Jerozolimie
Źródło: Reuters
Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyleciał do Izraela. W Jerozolimie spotkał się z premierem Benjaminem Netanjahu. Wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji ma związek między innymi z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie i izraelskim atakiem na Katar.
Kluczowe fakty:
  • W niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio przyleciał do Izraela, gdzie spotkał się z premierem Benjaminem Netanjahu.
  • Według zapowiedzi celem wizyty są m.in. rozmowy o wojnie w Strefie Gazy oraz szerzej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
  • Wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji odbywa się także kilka dni po izraelskim ataku na stolicę Kataru, Dauhę.

Wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji w Jerozolimie "pokazuje trwałość i moc sojuszu izraelsko-amerykańskiego. Jest on tak silny jak kamienie Ściany Płaczu" - powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu, gdy wraz z sekretarzem stanu USA Marco Rubio odwiedził to miejsce. Ściana Płaczu jest uznawana za ostatni zachowany ślad po Drugiej Świątyni Jerozolimskiej i stanowi najświętsze miejsce judaizmu.

Główne spotkania Rubio w Izraelu są zaplanowane na poniedziałek, kiedy ma rozmawiać między innymi z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem. - Ta wizyta pokazuje siłę sojuszu Izraela z USA - zapewnił izraelski premier.

W tle spotkań pozostaje amerykańska krytyka ostatniego izraelskiego ataku na Katar.

Marco Rubio w Jerozolimie
Marco Rubio w Jerozolimie
Źródło: EPA

Rozmowy Rubio w Izraelu

Według zapowiedzi Departamentu Stanu USA tematy poruszane przez szefa amerykańskiej dyplomacji będą obejmowały między innymi wojnę z Hamasem w Strefie Gazy, szersze kwestie regionalne, a także "walkę z antyizraelskimi działaniami" na arenie międzynarodowej, takimi jak jednostronne uznanie państwa palestyńskiego czy procesy przeciwko Izraelowi wszczynane przed międzynarodowymi trybunałami. Deklarację uznania Palestyny jako suwerennego państwa zadeklarował w lipcu prezydent Francji Emmanuel Macron.

Wizyta Rubio odbywa się w trakcie wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie wywołanym wtorkowym atakiem Izraela na stolicę Kataru, Dauhę. Celem nalotu było zabicie rezydujących tam przywódców Hamasu, według dotychczasowych doniesień w uderzeniu nie zginął jednak żaden z nich. Katarskie miasto jest jedną z głównych siedzib przebywających na uchodźstwie działaczy Hamasu.

Rubio przed odlotem do Tel Awiwu zapewnił, że atak na Dauhę nie zmieni charakteru relacji między Izraelem a USA, ale kwestia ta na pewno zostanie omówiona podczas wizyty.

Atak wywołał falę stanowczej krytyki ze strony między innymi ONZ, państw europejskich i arabskich, a także samego Kataru.

Marco Rubio w Jerozolimie
Marco Rubio w Jerozolimie
Źródło: EPA

Krytyka izraelskiego ataku na Katar

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest "bardzo niezadowolony" z izraelskiego uderzenia. Urzędnicy administracji precyzowali, że samo zabicie przywódców Hamasu jest "słusznym celem", ale taki atak nie służy interesom zarówno USA, jak i Izraela.

Według amerykańskich mediów Trump rozmawiał telefonicznie z Netanjahu po nalocie. Rozmowa odbywała się w napiętej atmosferze, Trump nazwał atak "niemądrym" i zażądał od Netanjahu, by go nie powtarzał - relacjonował dziennik "Wall Street Journal" i portal Axios.

"Absolutnie niewyobrażalna" operacja. Amerykanie dowiedzieli się w ostatniej chwili
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Absolutnie niewyobrażalna" operacja. Amerykanie dowiedzieli się w ostatniej chwili

Katar formalnie nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z Izraelem, ale jest sojusznikiem USA. Odgrywające dużą rolę na Bliskim Wschodzie państwo pełni też - obok Egiptu i USA - funkcję mediatora w prowadzonych od miesięcy i jak na razie bezowocnych negocjacjach w sprawie rozejmu w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy.

Netanjahu podkreśla, że zabicie liderów grupy przyspieszy zakończenie wojny. Katar oskarża Izrael, że poprzez atak sabotuje negocjacje dążące do zawarcia rozejmu.

W poniedziałek w Dausze odbędzie się regionalny szczyt państw arabskich i muzułmańskich, który ma po raz kolejny potępić Izrael i wyrazić solidarność z Katarem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Wkuluarach2 (3)

TVN24 HD
NA ŻYWO

Wkuluarach2 (3)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
IzraelBenjamin NetanjahuJerozolimaMarco RubioUSAKatarStrefa Gazy
Czytaj także:
Biskup Antoni Dydycz
Zmarł biskup Antoni Dydycz
Białystok
imageTitle
Erling Haaland bohaterem derbów Manchesteru
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, noc
Tu w nocy będzie deszczowo
METEO
Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice
Samolot wypadł z pasa. "Mało brakowało, a całkowicie by go odwróciło"
Kraków
Jacek Dobrzyński
"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych
Polska
Niespokojnie na Vuelta a Espana
Smutny koniec Vuelty. Sprawdził się czarny scenariusz
EUROSPORT
Wody Lough Neagh są zielone od glonów
Największe jezioro Wielkiej Brytanii "umiera na naszych oczach"
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski o rosyjskiej próbie "przetestowania bez wywoływania wojny"
Świat
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Nadal kłębią się ciemne chmury
METEO
imageTitle
Kamil Stoch 0,1 punktu za podium
EUROSPORT
imageTitle
Świetny mecz Zalewskiego. Pierwsza wygrana Atalanty
EUROSPORT
imageTitle
Jamajczyk i Amerykanka mistrzami świata na 100 metrów
EUROSPORT
Jedno z tornad zaobserwowanych w Utah
Tornada zmiotły domy z powierzchni ziemi
METEO
imageTitle
Przełamanie Legii. Radomiak bezradny
EUROSPORT
Do Sądu Najwyższego wpływały kasacje od obrońców
Miał 15 lat, gdy brutalnie zabił kuzynkę. Skazano go, gdy miał 40. Są wnioski o kasację wyroku
Białystok
Wang Yi
Szef chińskiego MSZ w Polsce. Jeden temat "nieunikniony"
Polska
Skradzione zostały felgi samochodowe
Jeden wpadł na gorącym uczynku. Odpowiedzą za kradzież ponad dwóch tysięcy felg
Lublin
Karol Nawrocki
"Eastern Sentry" w Polsce. Prezydent podpisał ważny dokument
Polska
Syreny alarmowe (zdjęcie ilustarcyjne)
"Brak paniki to już połowa sukcesu". Co zrobić, kiedy usłyszymy syreny?
Polska
Ulewy, deszcz
IMGW ostrzega. Leje w ponad połowie województw
METEO
Tak wygląda ciało "bożego influencera" 19 lat po śmierci? Wyjaśniamy dlaczego
Tak wygląda ciało Acutisa 19 lat po śmierci? Co pokazuje ten film
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Kolejny świetny konkurs polskiej skoczkini
EUROSPORT
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
WARSZAWA
imageTitle
Polak spacerem do mety. "Zapomniałem kremiku do opalania"
EUROSPORT
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
WARSZAWA
pies owczarek niemiecki
"Złapał za kark i trzymał, drugi zaczął gryźć". Kajtek nie przeżył
Katowice
Złodziej Lexusa
Mężczyzna podejrzany o kradzież samochodu Tusków usłyszał zarzuty
Trójmiasto
Zalane ulice w Brodnicy
Ulewy nad Polską. Zalane drogi, woda na posesjach
METEO
imageTitle
Drugie srebro dla Polski na mistrzostwach świata w boksie
EUROSPORT
imageTitle
Messi przechytrzony. Pierwsza taka sytuacja od meczu z Polską
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica