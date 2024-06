To jedno z największych wydarzeń na brytyjskim dworze w tym roku. Pałac Buckingham odwiedził cesarz Japonii Naruhito z małżonką Masako. Przyjął go król Karol III, królowa Kamila i książę William. Media zwracają uwagę na brak księżnej Kate, która z powodu choroby nowotworowej ograniczyła publiczne aktywności.

We wtorek do Wielkiej Brytanii przybył z oficjalną, trzydniową wizytą cesarz Japonii, Naruhito wraz z małżonką Masako. W Pałacu Buckingham powitali go król Karol III z królową Kamilą oraz książę William, który wcześniej przywitał ich również w hotelu. Cesarz miał przybyć do Londynu już w 2020 roku, jednak z powodu pandemii wizytę przekładano. Od tego czasu Naruhito pojawił się tylko na pogrzebie królowej Elżbiety II w 2022 roku.

- Nasze rządy współpracują, by zapewnić stabilny świat dla przyszłych pokoleń - mówił król Karol podczas oficjalnej ceremonii. A podczas uroczystego bankietu w Pałacu Buckingham wzniósł toast, zwracając się do cesarza i jego żony po japońsku słowami "witajcie z powrotem w Wielkiej Brytanii" - podaje BBC. Cesarz przypomniał zaś czasy, gdy studiował w Wielkiej Brytanii i "miał ten przywilej", by cieszyć się "bardzo ciepłym towarzystwem" brytyjskiej rodziny królewskiej.

Na kolację podano gotowane langustynki, mus bazyliowy, kornwalijskiego turbota, przepiórcze jaja, sorbet i brzoskwinie - pisze stacja.

Media zwróciły uwagę, że wizyta Naruhito jest nieco okrojona z wydarzeń w związku z wyborami, które 4 lipca odbędą się na Wyspach. Zazwyczaj bowiem gości państwowych przyjmuje również premier na Downing Street, tym razem tego punktu jednak nie przewidziano.

Kate nie bierze udziału w uroczystościach

Wizyta cesarza następuje w trudnym czasie dla brytyjskiej monarchii. U 75-letniego króla Karola, jak i u jego synowej, Kate Middleton, wykryto nowotwór. We wtorkowych uroczystościach zabrakło księżnej Kate. Magazyn "People" zauważa, że księżna pojawiła się niedawno publicznie, po raz pierwszy od kiedy poinformowała o zdiagnozowaniu u niej nowotworu. 15 czerwca jechała powozem wraz z dziećmi na Trooping the Colour, coroczną paradę wojskową z okazji urodzin króla. "People" podkreśla, że to wystąpienie nie oznaczało jednak pełnego powrotu do wykonywania wszystkich obowiązków, a jej nieobecność podczas pierwszego dnia wizyty japońskiego cesarza była spodziewana.

14 czerwca w wydanym oświadczeniu Kate przekazała, że "robi duże postępy, ale każdy przechodzący chemioterapię wie, że są dobre i złe dni". "Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy. W dni, w których czuję się wystarczająco dobrze, z radością angażuję się w życie szkolne, spędzam czas osobisty na rzeczach, które dodają mi energii i pozytywnego nastawienia, a także zaczynam już pracować z domu" - napisała. Księżna podkreśliła, iż ma nadzieję, "że latem weźmie udział w kilku publicznych aktywnościach", choć będzie to zależało od jej samopoczucia i zaleceń lekarzy.

W ostatnich dniach Kate nie pojawiła się na wydarzeniach, w których w poprzednich latach zazwyczaj brała udział, takich jak uroczystości wręczenia Orderu Podwiązki w Garter Day czy na wyścigach konnych Royal Ascot. Nie towarzyszyła też Williamowi i swoim dzieciom na koncercie Taylor Swift w Londynie w piątek, w urodziny księcia. Japońska agencja Kyodo News zauważa, że prawdopodobnie Kate nie weźmie udziału w żadnym z zaplanowanych wydarzeń podczas wizyty cesarza.

