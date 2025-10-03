Nowy europejski władca z "zerowym polem manewru"

Wilhelm - nowy wielki książę Luksemburga Źródło: Reuters

Władca Luksemburga, wielki książę Henryk, abdykował w piątek na rzecz swego syna Wilhelma - podała agencja AP. 70-letni Henryk panował od października 2000 roku. Przed pałacem, w którym odbyła się ceremonia przekazania władzy, zebrało się wielu ludzi.

Wilhelm objął tron, składając przysięgę podczas uroczystego posiedzenia parlamentu. Nowy wielki książę, podobnie jak jego ojciec, kształcił się we Francji, Szwajcarii oraz w słynnej brytyjskiej akademii wojskowej Sandhurst. Następnie pracował dla belgijskich, niemieckich i hiszpańskich firm.

Wielki książę Wilhelm złożył przysięgę przed luksemburskim parlamentem Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Nowy wielki książę Luksemburga

Christoph Bruell, historyk i profesor Uniwersytetu Luksemburskiego, powiedział, że Wilhelmowi przypadnie do odegrania bardzo tradycyjna rola. - Jego pole manewru, czyli możliwość działania, jest zerowe. Jedyną władzą, jaką ma, są wystąpienia i gesty. Poza tym wielki książę pozostanie symbolem politycznym – stwierdził.

Luksemburg jest jedynym obecnie wielkim księstwem. Liczy około 670 tys. obywateli. Wilhelm jest siódmym władcą z dynastii Luksemburg-Nassau - przypomniała agencja dpa.

Tłumy powitały nowego wielkiego księcia Luksemburga Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Mimo niewielkich rozmiarów Luksemburg jest potęgą finansową, w której znajdują się ważne instytucje unijne, takie jak Trybunał Sprawiedliwości UE i Europejski Bank Inwestycyjny. Swoje siedziby mają tam również liczne banki strefy euro, towarzystwa reasekuracyjne oraz centrale funduszów inwestycyjnych.

