Świat

Orban: Trump się myli w sprawie Putina

pap_20250428_1M1
Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca
Źródło: Reuters
Pojadę do Donalda Trumpa. Chcę doprowadzić do tego, że zdejmie sankcje z Rosji - zapowiedział premier Węgier Viktor Orban w rozmowie z włoskimi mediami. Podkreślił, że Węgry są bardzo uzależnione od dostaw rosyjskiego gazu i ropy. A są, ponieważ przez lata rząd Orbana nie zrobił niczego, by znaleźć alternatywne źródła energii i uniezależnić się od Rosji.

Premier Węgier Viktor Orban, składający w poniedziałek wizytę w Rzymie, wyraził opinię, że prezydent USA Donald Trump myli się w sprawie Władimira Putina. Orban spotkał się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgią Meloni.

Viktor Orban
Viktor Orban
Źródło: PAP/Abaca

Orban w rozmowie z włoskimi dziennikami "Il Messaggero" i "La Repubblica" wskazał, że "Unia Europejska nic się nie liczy", a "Donald Trump myli się w sprawie Putina". "Pojadę do niego, żeby doprowadzić do tego, żeby zdjął sankcje z Rosji" - zapowiedział cytowany przez gazety.

Orban zapowiada wizytę u Donalda Trumpa

Premier Węgier ocenił, że "powierzyliśmy Amerykanom i Rosjanom możliwość zakończenia wojny. Niestety my nie mamy żadnej roli. Unia Europejska jest całkowicie poza grą w sprawie budowy w przyszłości swojego bezpieczeństwa i przyszłych relacji między Rosjanami i Ukraińcami".

"Wkrótce będę u Trumpa, by rozwiązać problem sankcji na ropę" - dodał. Podkreślił, że Węgry są bardzo uzależnione od rosyjskich surowców.

Problemy Orbana. "To był zły tydzień"

Problemy Orbana. "To był zły tydzień"

BIZNES
Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"

Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"

BIZNES

Trump: Węgry są w kropce

Rząd w Budapeszcie próbuje przekonywać administrację USA, że ze względu na geograficzne położenie Węgier kraj ten nie ma innego wyboru i musi polegać na rosyjskiej ropie, mimo alternatywnego ropociągu łączącego Węgry z Morzem Adriatyckim przez Chorwację - podkreśla tymczasem agencja Bloomberg.

Co być może znamienne, Trump, który jest bliskim sojusznikiem Orbana, w ostatnich tygodniach zaczął przychylać się do argumentów szefa węgierskiego rządu w tej sprawie.

Pod koniec września Trump powiedział, że Węgry i Słowacja nie mogą przestać kupować rosyjskiej ropy i że nie chce, by kraje te były za to obwiniane. W podobnym tonie wypowiedział się na temat Węgier podczas październikowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Węgry są w pewnym sensie w kropce, bo mają jeden rurociąg. Działa od wielu, wielu lat (...) Nie mają morza (...) Rozmawiałem z wielkim przywódcą Węgier i oni mają bardzo duże trudności z dostępem do ropy. Rozumiem to - tłumaczył Trump.

Nie wiadomo jednak, jakie stanowisko, po ogłoszeniu w ubiegłym tygodniu sankcji na rosyjskie koncerny naftowe, ma obecnie amerykańska administracja.

"Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból"
"Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból"

BIZNES

Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker powiedział w niedzielę w telewizji Fox News, że Węgry w przeciwieństwie do wielu ich sąsiadów nie przygotowały żadnych planów ani nie podjęły żadnych aktywnych kroków, by ograniczyć import rosyjskiej ropy. - Będziemy więc nadal z nimi współpracować i zamierzamy pracować z ich sąsiadami, takimi jak Chorwacja, i innymi krajami, które mogą pomóc im się uniezależnić - dodał.

Autorka/Autor: ms, kkop/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Abaca

Viktor OrbanWęgryWłochyWładimir PutinRosjaDonald TrumpSankcjeRopa naftowaGaz ziemny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica