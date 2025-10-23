Logo strona główna
Świat

Zatrzymania w Londynie. "Powiązania z Rosją"

Londyn
Szef SKW: realizujemy wszystkie działania na terenie całej Polski
Źródło: TVN24
Aresztowano trzech mężczyzn podejrzanych o współpracę z zagranicznym wywiadem - poinformowała w czwartek londyńska policja. Doprecyzowała, że chodzi o powiązanie ze służbami rosyjskimi.

"W czwartek 23 października trzech mężczyzn w wieku 48, 45 i 44 lat zostało aresztowanych w lokalizacjach w zachodniej i centralnej części Londynu. Trwają przeszukania pod tymi adresami, a także pod innym adresem w zachodnim Londynie" - poinformowała londyńska policja w komunikacie.

Mieli przygotowywać akty dywersji. Premier: ślady prowadzą na wschód
Mieli przygotowywać akty dywersji. Premier: ślady prowadzą na wschód

Polska

Aresztowania w Londynie pod zarzutem szpiegostwa

Przekazała też, że "wszyscy trzej mężczyźni zostali aresztowani na podstawie podejrzenia o współpracę z zagranicznym wywiadem". "Powiązanym krajem, którego dotyczą zarzucane czyny, jest Rosja" - dodano.

Aresztowań dokonano na mocy brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie z 2023 roku. W związku z charakterem zarzutów prowadzenie sprawy przejęła policja antyterrorystyczna.

"Dostrzegamy coraz większą liczbę osób, których nazwalibyśmy 'pełnomocnikami', którzy są rekrutowani przez zagraniczne służby wywiadowcze, a te aresztowania są bezpośrednio powiązane z naszymi działaniami mającymi na celu zwalczanie tego typu działań" - powiedział cytowany w komunikacie szef antyterrorystów londyńskiej policji Dominic Murphy.

"Każdy, z kim może zostać podjęty kontakt i kto może być skłaniany do prowadzenia działalności przestępczej w imieniu obcego państwa w Wielkiej Brytanii, powinien dobrze się zastanowić. Tego rodzaju działalność będzie przedmiotem dochodzenia. Każdy, kto zostanie uznany za zaangażowanego w nią (tego typu działalność -red.), może spodziewać się postępowania karnego, a osoby skazane mogą ponieść bardzo poważne konsekwencje" - przestrzegł.

Płyta lotniska w Sofii
BBC: dwie Bułgarki szpiegowały na rzecz Rosji
W pościg ruszyła litewska policja
Rozpracowano grupę terrorystyczną. Zamachy planowano w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii
Pożar w domu Keira Starmera
Pożar w domu premiera. Kolejna osoba aresztowana

W maju w Wielkiej Brytanii skazano na kary od ponad pięciu do prawie 11 lat więzienia sześcioro członków bułgarskiej grupy szpiegowskiej, która w różnych krajach Europy, w tym w Wielkiej Brytanii, działała na rzecz Rosji.

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Wielka Brytania Londyn Rosja
