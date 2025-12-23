Logo strona główna
Świat

Zakaz wstępu do pubów politykom partii rządzącej. "Wszyscy mają dość"

|
Brytyjskie puby przyciągają klientów ofertami niecodziennych aktywności
Nottinghamshire. Keir Starmer podczas wydarzenia przed wyborami w 2024 r. (nagranie archiwalne)
Źródło: Archiwum Reutera
Właściciele nawet tysiąca brytyjskich pubów zakazali wstępu do swoich lokali politykom rządzącej Partii Pracy. Protestują w ten sposób przeciwko zmianom w podatkach, które - jak twierdzą - mogą zagrozić całej branży.
Kluczowe fakty:
  • Na witrynach brytyjskich pubów pojawiły się naklejki z napisem "Żadnych posłów Partii Pracy".
  • To forma protestu po ogłoszeniu zmian podatkowych.
  • Cena kufla piwa jest obecnie nie do przyjęcia - mówi jeden z właścicieli pubu.

Naklejki z napisem "No Labour MPs" (pol. żadnych posłów Partii Pracy) zaczęły pojawiać się w brytyjskich pubach po tym, jak brytyjski rząd zaprezentował pod koniec listopada budżet państwa na kolejny rok. Naklejki to znak protestu przeciwko zmianom w stawkach podatku od nieruchomości, ogłoszonym przez ministrę finansów Rachel Reeves - przekazał "Guardian" w niedzielę. Zdaniem przedsiębiorców zmiana w praktyce oznacza dla nich podwyżkę podatku, często bardzo wysoką.

Portal Sky News w przedświąteczny wtorek wskazał, że nawet tysiąc pubów w całej Wielkiej Brytanii mogło wziąć udział w proteście i nakleić zakazy wstępu przedstawicielom partii rządzącej.

Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane

Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane

Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok

Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok

Zakaz wstępu do pubu

Jeden z protestujących, właściciel pubu Old Thatch w mieście Wimborne Minster w rozmowie z BBC ocenił, że protest stał się ostatecznością, gdy liczne kampanie podkreślające potrzebę obniżki podatków spełzły na niczym. - Wszyscy mają dość, bo rząd Partii Pracy nie posłuchał i zamiast tego nałożył na nas wyższe podatki - powiedział Andy Lennox.

Jak dodał, kolejni ludzie rezygnują z prowadzenia pubów z powodu "opodatkowania do granic możliwości". Lennox obawia się, że wyższe podatki położą kres następnym lokalom. Obawy te podzielają właściciele pubu Barking Cat Ale House w Poole, gdzie - jak podaje Sky News - wysokość podatku od działalności gospodarczej wzrośnie o prawie 9 tys. funtów (ok. 43 tys. zł) rocznie. 

Polityk oburzony zakazem wstępu do pubu

Jak na protest reagują politycy Partii Pracy? Rzecznik premiera Keira Starmera zapytany, jak szef rządu czuje się z perspektywą potencjalnego zakazu wstępu do pobliskiego pubu w okresie Bożego Narodzenia odpowiedział, że "premier oczywiście będzie ciężko pracował aż do świąt". - Nie będę wyprzedzał jego świątecznych planów - dodał. 

Z kolei poseł partii Starmera, Tom Hayes, zamieścił w mediach społecznościowych film sprzed jednego z pubów, w którym pojawiła się wspomniana już naklejka. - Okres świąteczny powinien być czasem radości, ale Larderhouse i inne lokale z naklejką "Żadnych posłów Partii Pracy" w witrynie podważają kulturę integracji, którą pomogli stworzyć lokalni przedsiębiorcy - mówi polityk w nagraniu, po czym dodaje, że zakaz uniemożliwia mu prowadzenie rozmów z właścicielami firm, a w konsekwencji utrudnia "promowanie przedsiębiorstw" w resorcie finansów.

Cena kufla "nie do przyjęcia"

Czy zakaz jest egzekwowany przez właścicieli lokali? Przynajmniej część przedsiębiorców deklaruje, że tak. Joe Butler, właściciel pubu Tollemache Arms w Harrington w rozmowie z "Guardianem" przyznał, że jego stałą klientką jest posłanka Rosie Wrighting. - Grzecznie poprosimy ją o opuszczenie lokalu. Nie ma w tym nic osobistego. To po prostu stanowisko, które zajmujemy wspólnie jako branża - podkreślił Butler.

By zobrazować kryzys, z jakim mierzy się branża, zwrócił uwagę na ceny. - Cena kufla piwa jest obecnie nie do przyjęcia. Kiedy 10 lat temu przejęliśmy ten pub, kufel kosztował 3,40 funta (ok. 16 zł - red.). Obecnie cena zbliża się do 7 funtów (ok. 34 zł - red.) - zauważył.

Znikają słynne brytyjskie puby. W ich miejsce mieszkania, biura, a nawet żłobki

Znikają słynne brytyjskie puby. W ich miejsce mieszkania, biura, a nawet żłobki

Nie chcą euro. Zmieniają walutę w cieniu kryzysu

Nie chcą euro. Zmieniają walutę w cieniu kryzysu

Autorka/Autor: Maciej Wacławik // mm

Źródło: Sky News, BBC, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wielka BrytaniaKeir StarmerGastronomiaAlkohol
Czytaj także:
