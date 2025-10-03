Pierwsza kobieta na czele Kościoła. Sarah Mullally arcybiskupem

Debata o kobietach wśród biskupów w anglikańskim kościele Źródło: Reuters Archiwum

Sarah Mullally, mianowana nowym arcybiskupem Canterbury w Wielkiej Brytanii, powiedziała w piątek, że jej awans to "ogromna odpowiedzialność", ale podejdzie do niego z poczuciem spokoju i zaufaniem do Boga.

"Odpowiadając na wezwanie Chrystusa do tej nowej posługi, kieruję się tym samym duchem służby Bogu i innym, który motywował mnie od momentu, gdy jako nastolatka po raz pierwszy przyjęłam wiarę" – przekazała w oświadczeniu.

Do tej pory 63-letnia Mullally była biskupem Londynu, czyli trzecią co do ważności osobą w brytyjskim Kościele anglikańskim. Teraz stanęła na jego czele, stając się pierwszą kobietą w 1400-letniej historii funkcji zwierzchnika wspólnoty. Możliwość wyboru kobiety na ten urząd umożliwiły reformy przeprowadzone 11 lat temu.

Sarah Mullally Źródło: Gareth Fuller/PA Images/Forum

Rząd poinformował, że Mullally zostanie oficjalnie wprowadzona na nowe stanowisko podczas nabożeństwa w katedrze w Canterbury w marcu 2026 roku.

Mullaly: chcę zachęcić Kościół do wzrostu

Przyjmując w piątek nominację, Mullally powiedziała, że chce zjednoczyć ludzi, aby odnaleźli "nadzieję i ukojenie". - Chcę po prostu zachęcić Kościół do dalszego wzrostu pewności siebie – powiedziała w swoim pierwszym oświadczeniu jako arcybiskup.

- Cieszę się, że będę mogła dzielić tę drogę wiary z milionami ludzi służących Bogu i swoim społecznościom w parafiach w całym kraju i w całym globalnym Kościele anglikańskim - dodała. Wspólnota na całym świecie liczy 85 milionów wiernych.

Kim jest Sarah Mullally?

Arcybiskup jest byłą pielęgniarką onkologiczną, która na początku XXI wieku pełniła funkcję głównego pielęgniarza w Anglii. - Istnieje wiele podobieństw między pielęgniarstwem a byciem księdzem. W obu przypadkach chodzi o ludzi i towarzyszenie im w najtrudniejszych momentach ich życia – powiedziała kiedyś w jednym z wywiadów.

Opowiada się za stworzeniem otwartej i przejrzystej kultury w kościołach. Popiera m.in. udzielanie błogosławieństw parom tej samej płci pozostającym w związkach partnerskich i małżeństwach. W 2002 roku została wyświęcona na księdza, a w 2015 roku stała się jedną z pierwszych kobiet wyświęconych na biskupa w Kościele anglikańskim.

Mullally zasiada w niewybieralnej izbie wyższej brytyjskiego parlamentu, Izbie Lordów, gdzie zabierała głos w debatach dotyczących m.in. kryzysu kosztów utrzymania, opieki zdrowotnej i sprawiedliwości społecznej

Wybór zwierzchnika Kościoła Anglii

Poprzednik Mullaly, Justin Welby, zrezygnował w zeszłym roku w związku ze skandalem dotyczącym tuszowania przypadków wykorzystywania nieletnich.

Kościół anglikański potrzebował prawie roku, aby wybrać nowego przywódcę, ze względu na złożoną procedurę weryfikacji tego procesu. W skład komisji wchodziło 17 członków z prawem głosu, w tym pięciu przedstawicieli światowej wspólnoty anglikańskiej, trzech z Canterbury i sześciu z organu zarządzającego Kościoła anglikańskiego.

