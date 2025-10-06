Podpalili meczet z ludźmi w środku, trwa poszukiwanie sprawców

Nieznani sprawcy podpalili meczet w Peacehaven Źródło: CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w Peacehaven na południu Anglii. Przed godz. 22 dwóch zamaskowanych sprawców pojawiło się przed meczetem przy ulicy Phyllis Avenue i próbowali otworzyć drzwi wejściowe. Gdy to im się nie udało, rozlali benzynę na drzwiach i na schodach prowadzących do wejścia, a następnie ją podpalili. Ogniem zajął się także zaparkowany obok samochód. W tym czasie wewnątrz podpalanego meczetu znajdowały się dwie osoby.

Podpalono meczet z ludźmi w środku

Obu znajdującym się wewnątrz osobom udało się uciec z meczetu, zaalarmował je hałas spowodowany przez sprawców. "Na szczęście nic się nie stało osobom, które były środku w tym czasie, ale wyrządzono istotne szkody meczetowi i pobliskiemu pojazdowi" - przekazała policja.

Śledczy traktują tę sprawę jako podpalenie oraz przestępstwo z nienawiści. Policja hrabstwa Sussex udostępniła nagranie z monitoringu przedstawiające moment zdarzenia i apeluje o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców. Przestępcy byli zamaskowani i ubrani w ciemne kolory, jeden z nich miał na sobie kurtkę z logiem "Pre London", a drugi czerwone rękawiczki.

Sprawcy podpalenia meczetu Źródło: sussex.police.uk

"To nie powinno się wydarzyć"

Po pożarze przed meczetem zaczęli się gromadzić okoliczni mieszkańcy. Zwracali uwagę, że w Wielkiej Brytanii obserwuje się podobne przestępstwa związane z nienawiścią, ale w samym Peacehaven nie dochodziło dotąd do tak poważnych zdarzeń. - To haniebne. Peacehaven powinno być bezpiecznym miejscem. To nie powinno się wydarzyć. Nasza społeczność próbuje się zjednoczyć i miejmy nadzieję, że coś takiego nie powtórzy się więcej - powiedział mieszkaniec miasta Brian Phoenix w rozmowie z BBC Radio Sussex.

Meczet w Peacehaven został otwarty cztery lata temu. Jest małą świątynią, do której uczęszcza kilkunastu wiernych.

Atak w Manchesterze

CNN zauważa, że to kolejny z serii ataków o charakterze islamofobicznym lub antysemickim w Wielkiej Brytanii. W czwartek w Manchesterze doszło do ataku terrorystycznego, w którym mężczyzna wjechał w przechodniów i zaatakował nożem jedną osobę przed synagogą. Zginęły wówczas trzy osoby, w tym napastnik zastrzelony przez służby. Do ataku doszło w Jom Kipur - najświętszym dniu w żydowskim kalendarzu religijnym. W tym dniu duża liczba żydów uczęszcza do synagog oraz pości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Protesty w europejskich stolicach. Doszło do starć z policją