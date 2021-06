Minister zdecydowanie nie zachował dystansu. "Został przyłapany na łamaniu stworzonych przez siebie praw"

Brytyjski szef resortu zdrowia Matt Hancock przyznał się do złamania restrykcji epidemicznych poprzez obejmowanie i całowanie doradczyni ze swojego resortu, z którą według tabloidu "The Sun" ma romans. Minister przeprosił za swoje zachowanie, ale zapewnił, że nie ma zamiaru rezygnować. Premier Boris Johnson, mimo rosnącej presji ze strony opozycji, uznał sprawę za zamkniętą.

Brytyjski tabloid "The Sun" opublikował w piątek zdjęcia 42-letniego Hancocka obejmującego się i całującego się w budynku resortu z Giną Coladangelo, lobbystką, którą w zeszłym roku zatrudnił. Zdjęcia zostały wykonane 6 maja, w czasie, gdy w kraju obowiązywał nakaz zachowywania dystansu w stosunku do osób spoza własnego gospodarstwa domowego lub tak zwanej bańki wsparcia. Nakaz ten zniesiony został od 17 maja.

Oboje Hancock i Coladangelo pozostają w związkach małżeńskich, a znają się z czasów studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim. Hancock zatrudnił Coladangelo we wrześniu zeszłego roku, a jej obowiązki obejmują 15-20 dni pracy rocznie, za co dostaje 15 tysięcy funtów. - Przyznaję, że w tych okolicznościach naruszyłem wytyczne dotyczące dystansu społecznego. Zawiodłem ludzi i jest mi bardzo przykro - oświadczył minister zdrowia, ale dodał: - Pozostaję skupiony na pracy, aby wydobyć kraj z tej pandemii i byłbym wdzięczny za prywatność dla mojej rodziny w tej osobistej sprawie.

Okładka "The Sun" z brytyjskim ministrem zdrowia

Rzecznik premiera: sprawa jest zamknięta. Opozycja: nie jest

Opozycyjne wobec rządu ugrupowania, Partia Pracy oraz Liberalni Demokraci, wezwali premiera Borisa Johnsona do zwolnienia ministra zdrowia. Ten wezwania odrzucił. Rzecznik Johnsona poinformował, że premier przyjął przeprosiny Hancocka oraz że ma do niego pełne zaufanie i "uważa sprawę za zamkniętą". Dodał, że zatrudnienie Coladangelo nastąpiło zgodnie z procedurami. - Ta sprawa na pewno nie jest zamknięta, mimo że rząd próbuje ją ukryć - odpowiedział rzecznik Partii Pracy. - Wygląda na to, że Matt Hancock został przyłapany na łamaniu stworzonych przez siebie praw - zwrócił uwagę.