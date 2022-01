Londyn. Liczne farmy konopi indyjskich wykryto w czasie lockdownu

Według przedstawionych przez policję statystyk, w ciągu sześciu lat - od grudnia 2015 r. do listopada 2021 r. - funkcjonariusze wykryli w Londynie 1096 farm konopi indyjskich. Aż 455 z nich znaleziono w ciągu 12 miesięcy od grudnia 2019 r. do listopada 2020 r. włącznie. To prawie trzy razy więcej niż w jakimkolwiek z pozostałych lat w tym sześcioletnim okresie.