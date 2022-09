Lizz Truss nową przewodniczącą torysów. "Mam bardzo śmiały plan"

Liz Truss została w poniedziałek wybrana nową przewodniczącą Partii Konserwatywnej i zastąpi Borisa Johnsona także na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. - W czasie tej kampanii moim mottem były ideały konserwatywne. I tak będę również rządzić - zapowiedziała 47-letnia polityk w swoim zwycięskim przemówieniu. - Musimy pokazać, że wypełnimy to, co obiecaliśmy. Mam bardzo śmiały plan - dodała.

"To zaszczyt zostać przewodniczącą Partii Konserwatywnej"

Zwolennicy Lizz Truss trzymają tabliczki z napisem "IN LIZZ WE TRUST" PAP/EPA/TOLGA AKMEN

"Mam bardzo śmiały plan"

Zwracając się do członków swojej partii, oświadczyła: - Musimy pokazać, że wypełnimy to, co obiecaliśmy. Mam bardzo śmiały plan, by obniżyć podatki i przyspieszyć rozwój gospodarczy - oznajmiła Truss.