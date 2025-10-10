Król Karol i książę William na wspólnym spotkaniu Źródło: Reuters

Przywódcy polityczni z całego świata, działacze na rzecz klimatu i wielki biznes spotkają się w Brazylii za cztery tygodnie, aby wziąć udział w rozmowach Organizacji Narodów Zjednoczonych, których celem jest zapewnienie bardziej ambitnych działań i finansowania w walce ze zmianami klimatycznymi.

Rozmowy te odbędą się jednak w obliczu narastającego oporu ze strony niektórych przywódców, grożących rozbiciem globalnego konsensusu w sprawie klimatu i sprzeciwiających się subsydiowaniu projektów zielonej energii i stawiających na zwiększenie wydatków na obronę.

W zeszłym miesiącu prezydent USA Donald Trump powiedział Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, że zmiana klimatu to "największe oszustwo" na świecie.

W Wielkiej Brytanii liderka Partii Konserwatywnej, głównej partii opozycyjnej, Kemi Badenoch oświadczyła w środę, że poprze zwiększenie wydobycia ropy naftowej i gazu z Morza Północnego. Z kolei partia Reform UK, która prowadzi w sondażach, zapowiedziała, że nałoży podatki na sektor energii odnawialnej i zrezygnuje z celów zerowej emisji.

Król Karol III i książę William w czwartek wspólnie wyrazili poparcie dla zbliżającego się szczytu klimatycznego. Wzięli udział w wydarzeniu o nazwie "Odliczanie do COP30: mobilizacja działań na rzecz klimatu i przyrody".

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że rzadkością jest, by monarcha i jego syn pojawiali się wspólnie na wydarzeniach publicznych.

Spotkanie odbyło się w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej, gdzie rozmawiali z brazylijskim ambasadorem w Londynie i obejrzeli wystawy prezentujące brytyjskie rozwiązania dotyczące zmian klimatu.

Książę William i król Karol Źródło: X/RoyalFamily

"Od ponad pięciu dekad król wykorzystuje swoją wyjątkową pozycję, aby promować zrównoważony rozwój, podkreślając fundamentalny związek miedzy ludzkością a naturą" – przekazał Pałac Buckingham.

Monarcha od lat prowadzi kampanie na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wykazywał się w tej kwestii aktywnością na wiele lat przed tym, gdy stała się ona wiodąca. Król uczestniczył w wielu wcześniejszych spotkaniach COP, chociaż biuro Williama ogłosiło w czwartek, że książę zajmie jego miejsce na tegorocznym wydarzeniu.

Agencja Reutera przypomniała, że William zainicjował w 2020 roku nagrodę Earthshot Prize, której celem jest znalezienie rozwiązań problemów środowiskowych w ciągu dekady. Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Brazylii, tuż przed szczytem COP.

