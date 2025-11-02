Logo strona główna
Świat

Andrzej może stracić ostatni honorowy tytuł. Kolejny ruch ze strony Karola III

Książę Andrzej
Dziennikarka BBC: wszyscy przyzwyczajamy się do tego, że książę Andrzej już nie będzie księciem
Źródło: TVN24, Reuters
Andrzej Mountbatten Windsor może stracić ostatni zachowany honorowy tytuł wojskowy. Król Karol III zwrócił się o to do brytyjskiego rządu. Procedura już ruszyła.

Król Karol III rozpoczął w czwartek procedurę odebrania swojemu młodszemu bratu Andrzejowi tytuł księcia Yorku oraz innych przywilejów po miesiącach nacisków z powodu jego powiązań z amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Decyzja ta zapadła krótko po publikacji pośmiertnych wspomnień Virginii Giuffre, która twierdziła, że w wieku 17 lat została zmuszona do kontaktów seksualnych z Andrzejem. Syn królowej Elżbiety II nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Andrzej Mountbatten Windsor już w 2022 roku - po tym, jak Giuffre wniosła przeciwko niemu pozew cywilny w sądzie w Nowym Jorku - zrezygnował ze stanowisk wojskowych, ale zachował tytuł wiceadmirała Królewskiej Marynarki Wojennej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"

"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"

Nowe doniesienia o byłym księciu Andrzeju. W tle wielkie pieniądze

Nowe doniesienia o byłym księciu Andrzeju. W tle wielkie pieniądze

Pozbawienie tytułu na prośbę króla Karola III

Jednakże w niedzielę brytyjski minister obrony John Healey w wywiadzie dla BBC oznajmił, że rząd na prośbę Karola III podjął działania w celu pozbawienia Andrzeja tego ostatniego honorowego tytułu wojskowego.

Pytany, czy Mountbatten Windsor może stracić również medale wojskowe, minister odpowiedział, że są to "medale za służbę" i obecnie nie podjęto decyzji w tej sprawie. - Generalnie rzecz biorąc, rząd kieruje się decyzjami i osądami króla – podkreślił.

Król miał przekazać bratu pewną kwotę

Brat monarchy służył w marynarce wojennej przez ponad 20 lat, w tym jako pilot śmigłowca podczas wojny o Falklandy w 1982 roku. Dziennik "The Guardian" podał, że obecnie jego jedynym źródłem dochodu jest emerytura wojskowa, której wysokość szacuje się na 20 tysięcy funtów rocznie (około 97 tysięcy złotych).

Gazeta ujawniła w piątek, że król Karol zatwierdził przekazanie bratu jednorazowej, sześciocyfrowej kwoty i jest gotów osobiście pokryć roczne wsparcie finansowe, które według źródeł ma zapobiec przyszłym nadmiernym wydatkom byłego księcia.

Brytyjskie media podały, że choć utrata tytułów królewskich nastąpiła ze skutkiem natychmiastowym, to Andrzej raczej nie opuści obecnie zajmowanej posiadłości Royal Lodge przed świętami Bożego Narodzenia. Dom ten dzielił przez ponad dwie dekady z byłą żoną Sarah Ferguson. Nowym miejscem jego zamieszkania ma być posiadłość Sandringham House, w której co roku tradycyjnie odbywają się świąteczne spotkania Windsorów.

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andy Rain/EPA/PAP

Wielka BrytaniaMonarchowieKról Karol IIIBrytyjska rodzina królewskaBrytyjski rząd
