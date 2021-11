Elektryk przez lata dopuszczał się nekrofilii w kostnicach szpitali, w których pracował

67-letni Brytyjczyk, który przez ponad dwie dekady pracował jako szpitalny elektryk, po 30 latach przyznał się do zamordowania dwóch kobiet i nekrofilii. Mężczyzna zakradał się do kostnicy, gdzie odbywał stosunek z ciałami kobiet i dziewczynek. Zbezcześcił co najmniej sto ciał.

Dwa morderstwa, dziesiątki zbezczeszczonych zwłok

Cztery dni po rozpoczęciu procesu Fuller przyznał się zamordowania Wendy Knell i Caroline Pierce. Przyznał się także do wykorzystywania seksualnego zwłok w szpitalnych kostnicach, w których pracował. Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał zbezcześcić w ten sposób ciała co najmniej stu kobiet i dziewczynek. Jak wykazało śledztwo, nekrofil dopuszczał się tych przestępstw między 2008 a 2020 rokiem.

Fuller pracował jako elektryk w szpitalu Kent and Sussex w Royal Tunbridge Wells od 1989 roku do jego zamknięcia we wrześniu 2011 roku. Został wówczas zatrudniony na tym samym stanowisku w szpitalu Tunbridge Wells w Pembury. Jak podaje BBC, powołując się na informacje śledczych, mężczyzna pracował na nocne zmiany i wchodził do kostnicy, gdy wszyscy pozostali pracownicy już wyszli. "Wielokrotnie 'odwiedzał' te same ciała" - napisano w raporcie.