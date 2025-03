"Ups... za późno". Prezydent "wita" deportowanych z USA

238 domniemanych członków wenezuelskiego gangu zostało deportowanych przez USA i wysłanych do Salwadoru, gdzie trafili do więzienia o zaostrzonym rygorze - przekazał w niedzielę prezydent tego kraju Nayib Bukele. Prezydent USA Donald Trump na mocy przepisów z XVIII wieku zarządził szybką deportację wszystkich wenezuelskich migrantów podejrzanych o członkostwo w gangu Tren de Aragua, jednak niewiele później sędzia sądu federalnego zablokował tę decyzję.

Dzień później, w sobotę, sędzia sądu federalnego w Waszyngtonie James E.Boasberg wydał decyzję o 14-dniowym wstrzymaniu wszystkich deportacji Wenezuelczyków, którzy mieli zostać wydaleni na mocy przepisów prawa z 1798 roku. Sędzia uznał, że ustawa ta odnosi się do "wrogich działań" dokonywanych przez inny kraj, które są "współmierne do wojny".

"Ups... za późno"

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele przekazał w niedzielę w mediach społecznościowych, że w tym dniu "238 pierwszych członków gangu Tren de Aragua przybyło do kraju i zostało przeniesionych do ośrodka przetrzymywania terrorystów (CECOT)". W tym więzieniu o zaostrzonym rygorze może przebywać do 40 tysięcy więźniów. Bukele przekazał, że deportowani spędzą tam rok z możliwością przedłużenia tego okresu. Stany Zjednoczone zapłacą za to cenę "bardzo niską dla nich, ale wysoką dla nas" - dodał Bukele.