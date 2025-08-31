Wenecjanie przejęli wyspę. Turyści mile widziani, choć nie ma prądu i wody

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Wyspa Poveglia przyciąga fanów zjawisk paranormalnych, którzy twierdzą, że jest nawiedzona.

W XVIII wieku była miejscem kwarantanny dla załóg statków kierujących się do Wenecji, a pod koniec ubiegłego wieku działał tam dom opieki dla seniorów.

Włoski rząd w 2014 roku wystawił wyspę na aukcję. Chciał oddać ją w 99-letnią dzierżawę, aby podreperować budżet państwa.

Wenecjanie zrzeszyli się w stowarzyszeniu i zaczęli walczyć o koncesję na korzystanie z dzikiego terenu wyspy.

Brodaty chłopak ubrany w kombinezon z czarnej pianki siedzi na tyle pontonu mknącego przez wenecką lagunę. "Za mną znajduje się najbardziej nawiedzona wyspa na świecie. Zmarło na niej ponad 150 tysięcy ludzi chorych na dżumę" - mówi do kamery.