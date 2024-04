Wenecja wprowadziła w czwartek 29-dniowy program pilotażowy. Turyści, którzy nie będą nocować w tym mieście, są zobowiązani do zgłoszenia swojego przyjazdu i zapłacenia opłaty w wysokości 5 euro. 113 tysięcy osób zarejestrowało wizytę w Wenecji w pierwszym dniu obowiązywania nowych zasad, opłatę uiściło już prawie 16 tysięcy osób. - Nie chcemy skończyć jak Barcelona, gdzie mieszkańcy wywieszają w oknach prześcieradła z napisem: tourists go home - mówił burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro.

W czwartek 25 kwietnia w Wenecji wprowadzono system rezerwacji wizyt i opłat. 5 euro muszą zapłacić osoby, które wybierają się do tego miasta na jednodniową wycieczkę i nie będą nocować w Wenecji. Szef wydziału do spraw budżetu w zarządzie miejskim Michele Zuin poinformował, że w czwartek, gdy rozpoczął się w Wenecji ten bezprecedensowy w skali świata eksperyment, około 40 tysięcy turystów zatrzymało się w hotelach, co zwalnia z obowiązku opłaty za wstęp do tego miasta. Z opłaty zwolnieni są także krewni wenecjan, studenci i osoby pracujące w tym mieście.