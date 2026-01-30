Większość Węgrów uważa, że Orban jest "zmęczony" i "niekompetentny". Sondaż

Opublikowane w czwartek badania węgierskiego Instytutu Publicus wykazały, że 55 procent Węgrów uważa, iż premier Viktor Orban jest "zmęczony" i "niekompetentny" - poinformował dziennik "Nepszava", który zlecił sondaż.
Publicus zastrzegł zarazem, że rezygnacja Orbana z ubiegania się o kolejną kadencję nie zmieni znacząco układu sił, a ponad 90 procent wyborców Fideszu nadal zagłosowałoby na tę partię.
Dodatkowo 4 procent respondentów, którzy nie popierają obecnych władz, zagłosowałoby na partię premiera Węgier, gdyby zastąpił go inny kandydat na szefa rządu - wynika z sondażu.
Zwolennicy Fideszu widzą Szijjarto następcą Orbana
Najwięcej wyborców popierających rząd chciałoby, aby następcą Orbana został obecny minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. 39 procent ankietowanych zwolenników Fideszu uważa, że to szef MSZ najbardziej nadaje się na stanowisko premiera, gdyby Orban zrezygnował z dalszego kierowania rządem. Na drugim miejscu, z 12 procent głosów, znalazł się minister budownictwa i transportu Janos Lazar.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna TISZA prowadzi w większości sondaży, chociaż najnowsze badanie Instytutu Republikon zwróciło uwagę na zmniejszenie się przewagi opozycji nad Fideszem Orbana.
Poparcie dla ugrupowania Magyara zadeklarowało w nim 47 procent zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 48 procent w grudniu. Poparcie dla Fideszu wzrosło w tym samym okresie z 36 do 38 procent. Wśród wszystkich wyborców TISZA prowadzi z wynikiem 33 procent. Fidesz cieszy się poparciem 28 procent ankietowanych.
