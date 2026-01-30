Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Większość Węgrów uważa, że Orban jest "zmęczony" i "niekompetentny". Sondaż

Viktor Orban
Imperium Orbana
Źródło: TVN24 BiS/Telex.hu/HGV.hu
Ponad połowa Węgrów uważa, że premier Viktor Orban jest "zmęczony" i "niekompetentny" - wynika z badania węgierskiego Instytutu Publicus. Rezygnacja Orbana z ubiegania się o kolejną kadencję nie zmieni znacząco układu sił w węgierskiej polityce.

Opublikowane w czwartek badania węgierskiego Instytutu Publicus wykazały, że 55 procent Węgrów uważa, iż premier Viktor Orban jest "zmęczony" i "niekompetentny" - poinformował dziennik "Nepszava", który zlecił sondaż.

Publicus zastrzegł zarazem, że rezygnacja Orbana z ubiegania się o kolejną kadencję nie zmieni znacząco układu sił, a ponad 90 procent wyborców Fideszu nadal zagłosowałoby na tę partię.

Viktor Orban
Viktor Orban
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Dodatkowo 4 procent respondentów, którzy nie popierają obecnych władz, zagłosowałoby na partię premiera Węgier, gdyby zastąpił go inny kandydat na szefa rządu - wynika z sondażu.

BIZNES

Zwolennicy Fideszu widzą Szijjarto następcą Orbana

Najwięcej wyborców popierających rząd chciałoby, aby następcą Orbana został obecny minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. 39 procent ankietowanych zwolenników Fideszu uważa, że to szef MSZ najbardziej nadaje się na stanowisko premiera, gdyby Orban zrezygnował z dalszego kierowania rządem. Na drugim miejscu, z 12 procent głosów, znalazł się minister budownictwa i transportu Janos Lazar.

Peter Szijjarto
Peter Szijjarto
Źródło: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna TISZA prowadzi w większości sondaży, chociaż najnowsze badanie Instytutu Republikon zwróciło uwagę na zmniejszenie się przewagi opozycji nad Fideszem Orbana.

Poparcie dla ugrupowania Magyara zadeklarowało w nim 47 procent zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 48 procent w grudniu. Poparcie dla Fideszu wzrosło w tym samym okresie z 36 do 38 procent. Wśród wszystkich wyborców TISZA prowadzi z wynikiem 33 procent. Fidesz cieszy się poparciem 28 procent ankietowanych.

pc

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

