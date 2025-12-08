Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Viktor Orban ogłosił "bunt". "Nie przyjmiemy ani jednego"

Viktor Orban
Marcin Kierwiński o decyzji w sprawie paktu migracyjnego
Źródło: TVN24
Nie przyjmiemy ani jednego migranta i nie zapłacimy za innych migrantów - oświadczył premier Węgier Viktor Orban, komentując wstępne zatwierdzenie planu Unii Europejskiej.

"Dzisiejszą decyzją Bruksela próbuje zmusić Węgry do płacenia jeszcze więcej lub przyjmowania migrantów. To niedopuszczalne. Węgry już wydają wystarczająco dużo pieniędzy na ochronę zewnętrznej granicy Unii" - oznajmił Viktor Orban.

"Nie przyjmiemy ani jednego migranta i nie zapłacimy za innych migrantów. Węgry nie wdrożą decyzji Paktu Migracyjnego. Rozpoczyna się bunt!" - ostrzegł węgierski premier.

"Bruksela domaga się, abyśmy zapłacili rachunek za chaos innych"

Decyzję UE komentował także rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs. "Węgry - jedyny kraj UE, który powstrzymał nielegalną migrację - będą teraz zmuszone do 'okazania solidarności' państwom, które nie chroniły swoich granic. Od 2015 r. do Europy przedostało się ponad 6 mln nielegalnych imigrantów. Węgry zatrzymały ich na swojej granicy. Efekt? ZERO nielegalnych imigrantów na Węgrzech. A jednak Bruksela domaga się, abyśmy zapłacili rachunek za chaos innych" - napisał Kovacs.

"Nazywają to 'mechanizmem solidarności'. My nazywamy to tym, czym jest: karą za sukces. Ci, którzy otworzyli swoje granice, zostali nagrodzeni. Ci, którzy bronili swoich, muszą teraz 'okazać solidarność' lub ponieść sankcje. To nie jest solidarność. To przymus. Węgry powiedziały NIE w 2015 roku, powiedziały NIE w 2020 roku i nadal mówią NIE w 2025 roku" - zaznaczył rzecznik rządu w Budapeszcie.

"Gorąca dyskusja". Polska zwolniona, kraje Południa niezadowolone
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gorąca dyskusja". Polska zwolniona, kraje Południa niezadowolone

Polska

Kovacs dodał, że "dopóki rząd Viktora Orbana będzie u władzy, brukselskie programy migracyjne pozostaną tylko planami na papierze". "Kryzys migracyjny UE nie był przypadkiem. Był spowodowany przez nich samych. Zaprosili miliony - a teraz chcą, żebyśmy zapłacili za ich decyzje. Węgry tego nie zrobią. Chronimy nasze granice, naszych obywateli i naszą suwerenność" - podkreślił.

Mechanizm solidarnościowy wstępnie zatwierdzony

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE wstępnie zatwierdzili w poniedziałek plan Komisji Europejskiej, dotyczący mechanizmu solidarnościowego. Taki plan, zgodnie z paktem migracyjnym, ma być przyjmowany na rok.

W ramach mechanizmu solidarnościowego każde państwo UE może wybrać formę swojego wkładu: relokację, wpłatę finansową w wysokości 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne, takie jak oddelegowanie personelu. Pakt migracyjny zwalnia jednak z tego obowiązku kraje w trudnej sytuacji migracyjnej. KE oceniła w listopadzie, że obecnie dotyczy to sześciu państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii i Polski.

Chociaż relokacja nie jest obowiązkowa, to rocznie UE powinna zrealizować minimalną pulę relokacji, która wynosi 30 tys. osób. KE jeszcze w ubiegłym tygodniu sygnalizowała, że w związku z tym, że mechanizm solidarnościowy ma zacząć obowiązywać dopiero od czerwca 2026 r., liczba relokacji na przyszły rok może być niższa. KE zaproponowała więc - a państwa wstępnie zatwierdziły to w poniedziałek - że liczba ta ma wynieść 21 tys. osób.

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nicolas Landemard/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Viktor OrbanWęgryUnia EuropejskaKryzys migracyjny
Czytaj także:
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
WARSZAWA
imageTitle
Znany zawodnik groził Joannie Jędrzejczyk
EUROSPORT
10 osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę
FAŁSZ10 osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę
Zuzanna Karczewska
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
BIZNES
Deszcz, noc, deszczowa noc
Nocne opady ominą tylko część kraju
METEO
Wołodymyr Zełenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz
Koniec rozmów. Zełenski jest "wdzięczny"
Świat
imageTitle
Polakom uciekają igrzyska. Wciąż czekają na sukces w Kanadzie
EUROSPORT
Samochód po pościgu uderzył w betonowe bariery
Ścigali go kilkadziesiąt kilometrów. Usłyszeli, że chciał się "pobawić"
Białystok
imageTitle
"Ci ludzie nie potrafią jeździć na nartach". Dlaczego startują w Pucharze Świata?
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Sieprawiu
Tragedia na drodze. Nie żyje 21-latek, 17-latka w ciężkim stanie
Kraków
Iran wprowadza oficjalny zakaz obrotu kryptowalutami
"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"
BIZNES
Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa
WARSZAWA
Wyrok sądu w Szczecinie
Mężczyzna został podpalony, zmarł po kilku dniach. Jest wyrok sądu
Szczecin
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Sasin wbił szpilę, Morawiecki odpowiedział. Mentzen podsumował to trzema słowami
Polska
pap_20250807_1TM
Paramount Skydance ogłasza swoją ofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery
BIZNES
imageTitle
Nagła śmierć byłego reprezentanta kraju. Brał udział w dwóch mundialach
EUROSPORT
Spłonęła drewniana dzwonnica na Kamionku
Podpalił zabytkową dzwonnicę. Nie wie dlaczego
WARSZAWA
Wangetti shutterstock_2520388793
Wyrok po morderstwie na plaży. Ciało 24-latki na wydmach znalazł jej ojciec
Świat
Polski satelita wysłany w ramach programu MikroSAR wykonał pierwsze zdjęcia
W ten sposób Polski jeszcze nie widzieliśmy
METEO
imageTitle
Ostra reakcja Liverpoolu po głośnym wywiadzie Salaha
EUROSPORT
Kazik Staszewski
Nowe informacje o stanie zdrowia Kazika
Kultura i styl
shutterstock_2522950881
Prezes polskiego giganta odwołany
BIZNES
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
WARSZAWA
Bazylika św. Piotra w Watykanie
Watykan zwraca cenne przedmioty zebrane ponad sto lat temu
Świat
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Latają na spotkania z ludźmi Trumpa. Media o "partii donosicielce"
Świat
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymano hakera. Włamywał się do rządowych baz
Kraków
shutterstock_2188080713
Coraz więcej ludzi czuje do tego wstręt. To niebezpieczna fobia
Zdrowie
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
"Miała nogi zakleszczone pod tramwajem"
WARSZAWA
Donald Tusk
Były minister ma nową pracę. Jest decyzja premiera
BIZNES
Urząd Miejski w Mielnie
Burmistrz z zarzutami. Chodzi o poświadczenie nieprawdy i przekroczenie uprawnień
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica