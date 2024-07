Rząd Viktora Orbana, już na wstępie prezydencji Węgier w Unii Europejskiej, doznał dwóch poważnych upokorzeń ze strony Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - uważa były szef węgierskiej dyplomacji Peter Balazs. Komentuje on także niedawną wizytę Orbana w Kijowie.

Wizyta do Kijowa

Według Petera Balazsa, byłego unijnego komisarza, a w latach 2009-2010 ministra spraw zagranicznych Węgier , to dwa "upokorzenia" dla rządu Orbana, bowiem zarówno wizyta Komisji Europejskiej na początku prezydencji, jak i przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego były do tej pory zwyczajem. Niemożność przedstawienia programu prezydencji w europarlamencie jest jeszcze większym "upokorzeniem" niż nieobecność KE w Budapeszcie - uznał polityk.

We wtorek, dzień po przejęciu przez Węgry półrocznej prezydencji w Radzie UE, Orban udał się do Kijowa. Była to pierwsza podróż wysokiego rangą węgierskiego polityka do ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej inwazji zbrojnej.