Pożar i wybuch w rafinerii MOL

W nocy z poniedziałku na wtorek w rafinerii węgierskiego koncernu paliwowego MOL wybuchł pożar. Ogień pojawił się w instalacji destylacji ropy naftowej w miejscowości Szazhalombatta niepodal Budapesztu.

Węgierskie władze podały, że pożar doprowadził do eksplozji, ale nikt nie został ranny. Burmistrz miasta Mihaly Vezer napisał w mediach społecznościowych, że lokalne władze są w stałym kontakcie z operacyjną grupą zadaniową odpowiedzialną za zarządzanie zagrożeniami w rafinerii.

Udało się opanować ogień. Przyczyna nie jest znana

Strażacy opanowali ogień nad ranem. Do walki z pożarem przystąpili najpierw wewnętrzni strażacy MOL, a następnie jednostki straży pożarnej z Erd, Torokbalint i Budapesztu - łącznie 17 jednostek. Okoliczności zdarzenia są badane.

Rano koncern poinformował w oświadczeniu, że stopniowo uruchamia jednostki swojej rafinerii, które nie zostały dotknięte pożarem.

MOL zapewnił, że dostawy paliwa dla Węgier są zabezpieczone. "W najbliższym czasie skupimy się na dostawach krajowych i rozważymy potrzebę wykorzystania zapasów strategicznych. Stale monitorujemy jakość powietrza. Nie odnotowano żadnych wartości powyżej normy sanitarnej" - przekazał węgierski koncern.

Również premier Viktor Orban napisał na Facebooku, że krajowe zapasy nie są zagrożone. "Okoliczności pożaru w rafinerii są badane tak szczegółowo, jak to możliwe" - dodał.

