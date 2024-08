Pobił kobietę w nocnym klubie. Europoseł z Fideszu rezygnuje z mandatu

Balázs Győrffy, przedstawiciel Fideszu do Parlamentu Europejskiego, po pijanemu wdał się w bójkę w centrum Budapesztu i uderzył kobietę. "Kłótnia przerodziła się w przemoc, której bardzo żałuję" - napisał polityk na Facebooku po tym, jak sprawę nagłośnił węgierski portal Blikk. Prokuratura wszczęła postępowanie w związku z podejrzeniem zakłócenia porządku publicznego i ciężkiego uszkodzenia ciała.

Balazs Gyorffy "żałuje swojego czynu"

"Wczoraj wieczorem, będąc pijanym, wdałem się w kłótnię z kobietą, kłótnia przerodziła się w przemoc, której bardzo żałuję" - napisał Gyorffy na Facebooku. "Bardzo żałuję swojego czynu. Chociaż nie pamiętam niestety, co się stało, to, co zrobiłem, jest niedopuszczalne" - podkreślił europoseł z ramienia Fideszu.