"Kierując się zasadą wzajemności". Węgry blokują dostęp do ukraińskich portali

Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Ukraina, która ubiega się o akcesję do Unii Europejskiej, zablokowała zagraniczne – w tym węgierskie – portale informacyjne, ponieważ ośmieliły się krytycznie pisać o polityce sankcji wobec Rosji, zbrojnym wsparciu dla Ukrainy, Unii Europejskiej i NATO" - napisał w poniedziałek na Facebooku Gergely Gulyas.

"Prawdziwym grzechem jest jednak to, że ośmieliły się pisać o działalności Fundacji Sorosa" - dodał.

George Soros to miliarder, inwestor giełdowy i filantrop o żydowsko-węgierskich korzeniach. Jest założycielem Fundacji Otwartego Społeczeństwa (Open Society Foundations - OSF), która wspiera postępowe oraz liberalne projekty społeczne i polityczne na całym świecie, w tym m.in. wolne media i działania równościowe.

Kierując się "zasadą wzajemności"

Szef kancelarii premiera Viktora Orbana zaznaczył, że Budapeszt - "kierując się zasadą wzajemności" - zablokował dostęp do 12 ukraińskich portali. Według Gulyasa znalazły się wśród nich m.in. Ukraińska Prawda, portale telewizyjnych programów informacyjnych TSN czy Hromadske oraz portal The New Voice of Ukraine.

Węgierski tygodnik "Mandiner" poinformował w połowie września o zablokowaniu w Ukrainie dostępu do 15 zagranicznych portali, w tym dwóch węgierskich, którym zarzucono rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy.

Sprzeciw Budapesztu

Prorosyjskie władze w Budapeszcie sprzeciwiają się między innymi przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs ogłosił w czerwcu tego roku, że 95 procent głosujących w referendum "Voks 2025" sprzeciwiło się przyspieszonej ścieżce akcesji Ukrainy do Wspólnoty.

Głosowaniu towarzyszyła antyukraińska kampania, prowadzona przez węgierskie władze. Węgry od lutego blokują też rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE.

W ostatnich tygodniach konflikt pomiędzy Budapesztem i Kijowem nasilił się. Powodem są między innymi ataki ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną, dostarczającą na Węgry ropę naftową. Władze w Budapeszcie określiły ataki próbą wciągnięcia Węgier w wojnę.