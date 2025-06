Leon XIV złamał nie tylko papieski dress code

Papież Leon XIV w czapce drużyny baseballowej Chicago White Sox Źródło: Reuters

Papież Leon XIV, pochodzący z Chicago pierwszy amerykański papież, podczas środowej cotygodniowej audiencji generalnej w Watykanie, założył na głowę czapkę baseballową drużyny Chicago White Sox. Jak pisze CNN, to czyni go "pierwszym papieżem, który stworzył tak swobodne połączenie" z sutanną.

Papież Leon XIV w czapce drużyny baseballowej Chicago White Sox Źródło: Maria Grazia Picciarella/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Papieski dress code złamany

Leon XIV spotkał się z nowożeńcami, łamiąc - jak zwraca uwagę portal amerykańskiej stacji - "zarówno tradycyjny papieski, jaki i ślubny" dress code.

Chicago White Sox to jedna z dwóch słynnych drużyn baseballowych, które pochodzą z tego miasta. Druga to Chicago Cubs. To właśnie z Wietrznego Miasta pochodzi papież Leon XIV.

Papież Leon XIV, urodzony jako Robert Prevost, jest nowym biskupem Rzymu wybranym na konklawe w maju 2025 roku. Inauguracja papieża odbyła się 18 maja.

