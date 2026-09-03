Świat Andrzej Poczobut o "chwili, którą trudno opisać słowami" Oprac. Maciej Wacławik |

Andrzej Poczobut po rozmowie z papieżem Leonem XIV w Watykanie Źródło wideo: PAP Źródło zdj. gł.: Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej

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Poczobut uczestniczył w czwartek w mszy przy grobie papieża-Polaka w bazylice watykańskiej i złożył tam kwiaty. "Pomodliłem się przy grobie św. Jana Pawła II, który jest jednocześnie ołtarzem. Złożyłem kwiaty i dotknąłem płyty jego grobu. To chwila, którą trudno opisać słowami" - napisał dziennikarz w serwisie X, zaznaczając, że stał "przy grobie Papieża, który zmienił historię".

Pomodliłem się przy grobie św. Jana Pawła II, który jest jednocześnie ołtarzem. Złożyłem kwiaty i dotknąłem płyty jego grobu. To chwila, którą trudno opisać słowami. Stałem w miejscu, gdzie przez stulecia modliły się 100 tysięcy ludzi, przy grobie Papieża, który zmienił historię pic.twitter.com/eqvU27O2tY — Andrzej Poczobut (@poczobut) September 3, 2026 Rozwiń

Poczobut z wizytą w Watykanie

Poczobutowi towarzyszyli w Bazylice Świętego Piotra Adam Kwiatkowski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i Krzysztof Lisek z fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Mszy przewodniczył biskup Mirosław Gucwa, ordynariusz diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. Obecna była także grupa pielgrzymów z Polski.

W środę Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem Leonem XIV i szefem dyplomacji Watykanu arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem oraz wiceministrą spraw zagranicznych Włoch Marią Tripodi. W udzielonym później wywiadzie działacz mniejszości polskiej na Białorusi powiedział, że przez długi czas czuł napięcie, a po rozmowie z papieżem - spokój.

Pod koniec kwietnia Andrzej Poczobut po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Przebywał w nim od marca 2021 roku. W lutym 2023 roku został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie nienawiści" oraz "wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację od wyroku. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku. Poczobut jest laureatem m.in. przyznawanej przez Parlament Europejski Nagrody im. Andrieja Sacharowa za wolność myśli.

Redagował AM