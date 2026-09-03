Andrzej Poczobut o "chwili, którą trudno opisać słowami"
Poczobut uczestniczył w czwartek w mszy przy grobie papieża-Polaka w bazylice watykańskiej i złożył tam kwiaty. "Pomodliłem się przy grobie św. Jana Pawła II, który jest jednocześnie ołtarzem. Złożyłem kwiaty i dotknąłem płyty jego grobu. To chwila, którą trudno opisać słowami" - napisał dziennikarz w serwisie X, zaznaczając, że stał "przy grobie Papieża, który zmienił historię".
Poczobut z wizytą w Watykanie
Poczobutowi towarzyszyli w Bazylice Świętego Piotra Adam Kwiatkowski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i Krzysztof Lisek z fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Mszy przewodniczył biskup Mirosław Gucwa, ordynariusz diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. Obecna była także grupa pielgrzymów z Polski.
W środę Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem Leonem XIV i szefem dyplomacji Watykanu arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem oraz wiceministrą spraw zagranicznych Włoch Marią Tripodi. W udzielonym później wywiadzie działacz mniejszości polskiej na Białorusi powiedział, że przez długi czas czuł napięcie, a po rozmowie z papieżem - spokój.
Pod koniec kwietnia Andrzej Poczobut po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Przebywał w nim od marca 2021 roku. W lutym 2023 roku został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie nienawiści" oraz "wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację od wyroku. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku. Poczobut jest laureatem m.in. przyznawanej przez Parlament Europejski Nagrody im. Andrieja Sacharowa za wolność myśli.
Redagował AM