Zabójstwo pracowników izraelskiej ambasady w Waszyngtonie. Są zarzuty

Pracownicy izraelskiej ambasady zastrzeleni w Waszyngtonie

Kluczowe fakty: W środowy wieczór przed Muzeum Żydowskim w Waszyngtonie zginęli pracownicy izraelskiej ambasady w USA.

Ambasador Izraela w USA przekazała, że para była zaręczona i planowała ślub w Jerozolimie.

"Nie ma miejsca w USA dla nienawiści i radykalizmu. Kondolencje dla rodzin ofiar" - napisał Donald Trump.

W czwartek Elias Rodriguez, podejrzany o zastrzelenie dwojga pracowników ambasady Izraela w USA, usłyszał dwa zarzuty zabójstwa. Nie ustosunkował się w sądzie do niego, nie deklarując, czy jest winny, czy niewinny. - Zrobiłem to dla Palestyny, zrobiłem to dla Gazy – miał oświadczyć.

Prokuratorzy zapowiedzieli, że prawdopodobnie wniosą dodatkowe zarzuty, ponieważ władze nadal badają przestępstwo jako zbrodnię z nienawiści wobec społeczności żydowskiej i terroryzm.

- Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na jego religię jest aktem tchórzostwa. To nie jest akt bohaterstwa. Antysemityzm nie będzie tolerowany, szczególnie w stolicy kraju — podkreśliła Jeanine Pirro, pełniąca obowiązki prokurator federalnej w Dystrykcie Kolumbii.

Jeanine Pirro, pełniąca obowiązki prokurator federalnej w Dystrykcie Kolumbii

Strzelanina w Waszyngtonie

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę wieczorem w pobliżu Muzeum Żydowskiego w Waszyngtonie. W wyniku strzelaniny zginęli kobieta i mężczyzna, byli pracownikami ambasady Izraela w USA.

Yaron and Sarah - ofiary strzelaniny w Waszyngtonie

Po strzelaninie podejrzany wszedł do muzeum i oświadczył, że "to zrobił". Według oświadczenia pod przysięgą, w chwili aresztowania nie był już uzbrojony. W momencie wyprowadzania krzyczał "Wolna Palestyna" - podaje agencja AP.

Rodriguez wyznał detektywom, że podziwia czynnego żołnierza sił powietrznych, który podpalił się przed ambasadą Izraela w lutym 2024 roku. Nazwał go "odważnym" i "męczennikiem" – wynika z dokumentów sądowych.

Po zabójstwie w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump złożył kondolencje rodzinom ofiar. "Te okropne zabójstwa w Waszyngtonie, ewidentnie oparte na antysemityzmie, muszą się skończyć teraz! Nie ma miejsca w USA dla nienawiści i radykalizmu. Kondolencje dla rodzin ofiar. To takie smutne, że takie rzeczy mogą się zdarzyć! Niech Bóg błogosławi Was wszystkich!" - napisał w mediach społecznościowych.